|
Özgün

Günlük alışverişlerimiz esnasında siyonizmle mücadele edebiliriz! İşte Türkiye'de satılan İsrail malları ve markaları market ürünleri tam liste 2024

Vedat Yavuz
16:31 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 16:31 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>Market ürünleri boykot listesi</p>
Market ürünleri boykot listesi

İsrail ürünlerini boykot etmek isteyenler için genellikle tüketici ürünleri, tarım ürünleri, teknoloji şirketleri ve diğer İsrail menşeli ürünler bu listelerde yer alır. İsrail markalı ürünleri boykot konusu, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve katliamları nedeniyle dünya genelinde vatandaşların başlattığı bir eylemdir. Marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot, katil İsrail ve onun destekçilerine karşı oldukça etkili bir mücadele yöntemidir. Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak Filistin’deki katliama karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Filistin İnsiyatifi boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı. İşte içecekten, yiyeceğe, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden temizlik ve bebek ürünlerine kadar market ürünleri boykot listesi.

1/ 92

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden katliamını sürdürüyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan katliamcı İsrail ve destekçilerine ait ürünlere ilişkin boykot devam ediyor. Aşağıda bazı yaygın İsrail ürünleri ve markaları örneklenmiştir. Boykot, siyonizmle mücadelede son derece etkili bir yöntemdir.

Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak siyonizme karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Unutmayalım, her bireyin katkısı büyük bir fark ortaya koyabilir.

Küresel boyutta üretim yaparak sektörü elinde bulunduran, İsrail’le ekonomik iş birliği içinde olan ve İsrail’in işgal ettiği topraklarda yatırımları bulunan üreticilere ait markaları bu broşürde bulabilirsiniz. İşte Filistin İnsiyatifi tarafından hazılanan yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünlerine ilişkin market ürünleri boykot listesi.

2/ 92

Boykot edilecek İsrail Ürünleri ve Markaları

3/ 92
4/ 92
5/ 92
6/ 92
7/ 92
8/ 92
9/ 92
10/ 92
11/ 92
12/ 92
13/ 92
14/ 92
15/ 92
16/ 92
17/ 92
18/ 92
19/ 92

İÇECEK ÜRÜNLERİ BOYKOT LİSTESİ

Coca-Cola

20/ 92

Starbucks

21/ 92

Danone Akmina

22/ 92

Aquafina

23/ 92

7UP

24/ 92

Cappy

25/ 92

Damla

26/ 92

Fanta

27/ 92

Fuse Tea

28/ 92

Powerade

29/ 92

Sprite

30/ 92

Schweppes

31/ 92

Coffee Mate

32/ 92

Doğadan

33/ 92

Erikli

34/ 92

Fruko

35/ 92

Activia

36/ 92

Hayat

37/ 92

Lipton

38/ 92

Nescafe

39/ 92

Nestle

40/ 92

Pepsi

41/ 92

Sırma

42/ 92

Tang

43/ 92

Yedigün

44/ 92

Tropicana

45/ 92

Alpro

46/ 92

Evian

47/ 92

S.Pellegrino

48/ 92

YİYECEK ÜRÜNLER BOYKOT LİSTESİ

Algida

49/ 92

Magnum

50/ 92

Cornetto

51/ 92

Carte dor

52/ 92

Becel

53/ 92

Calve

54/ 92

Bounty

55/ 92

Doritos

Knorr

56/ 92

Milka

Nesguik

57/ 92

Ruffles

Damak

58/ 92

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri boykot listesi

Elidor

59/ 92

Dove

60/ 92

Clear

61/ 92

Axe

62/ 92

Bioterm

63/ 92

Cerave

64/ 92

Fa

65/ 92

Durex

Veet

Braun


66/ 92

İpana

67/ 92

Loreal

68/ 92

Lux

69/ 92

Oral-B

Orkid

Signal

70/ 92

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BOYKOT LİSTESİ

Alo

71/ 92

Arıel

72/ 92

Calgon

73/ 92

Bref

74/ 92

Cif

75/ 92

Cillit Bang

76/ 92

Domestos

77/ 92

Fairy

78/ 92

Omo

79/ 92

Persil

80/ 92

Pril

81/ 92

Finish

82/ 92

Dixi

83/ 92

Perwoll

84/ 92

Rinso

85/ 92

Tursil

86/ 92

Vim

87/ 92

Yumoş

88/ 92

Vanish

89/ 92

Aptimal

90/ 92

Bebelac

91/ 92

Prima

92/ 92

Pampers

#israil malları
#boykot listesi
#yiyecek ürünleri boykot listesi
#içecek ürünleri boykot listesi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son Dakika Deprem Haberleri: Bugün deprem mi oldu? İşte 7 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi