İsrail ürünlerini boykot etmek isteyenler için genellikle tüketici ürünleri, tarım ürünleri, teknoloji şirketleri ve diğer İsrail menşeli ürünler bu listelerde yer alır. İsrail markalı ürünleri boykot konusu, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve katliamları nedeniyle dünya genelinde vatandaşların başlattığı bir eylemdir. Marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot, katil İsrail ve onun destekçilerine karşı oldukça etkili bir mücadele yöntemidir. Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak Filistin’deki katliama karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Filistin İnsiyatifi boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı. İşte içecekten, yiyeceğe, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden temizlik ve bebek ürünlerine kadar market ürünleri boykot listesi.
Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden katliamını sürdürüyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan katliamcı İsrail ve destekçilerine ait ürünlere ilişkin boykot devam ediyor. Aşağıda bazı yaygın İsrail ürünleri ve markaları örneklenmiştir. Boykot, siyonizmle mücadelede son derece etkili bir yöntemdir.
Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak siyonizme karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Unutmayalım, her bireyin katkısı büyük bir fark ortaya koyabilir.
Küresel boyutta üretim yaparak sektörü elinde bulunduran, İsrail’le ekonomik iş birliği içinde olan ve İsrail’in işgal ettiği topraklarda yatırımları bulunan üreticilere ait markaları bu broşürde bulabilirsiniz. İşte Filistin İnsiyatifi tarafından hazılanan yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünlerine ilişkin market ürünleri boykot listesi.
Boykot edilecek İsrail Ürünleri ve Markaları
İÇECEK ÜRÜNLERİ BOYKOT LİSTESİ
Coca-Cola
Starbucks
Danone Akmina
Aquafina
7UP
Cappy
Damla
Fanta
Fuse Tea
Powerade
Sprite
Schweppes
Coffee Mate
Doğadan
Erikli
Fruko
Activia
Hayat
Lipton
Nescafe
Nestle
Pepsi
Sırma
Tang
Yedigün
Tropicana
Alpro
Evian
S.Pellegrino
YİYECEK ÜRÜNLER BOYKOT LİSTESİ
Algida
Magnum
Cornetto
Carte dor
Becel
Calve
Bounty
Doritos
Knorr
Milka
Nesguik
Ruffles
Damak
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri boykot listesi
Elidor
Dove
Clear
Axe
Bioterm
Cerave
Fa
Durex
Veet
Braun
İpana
Loreal
Lux
Oral-B
Orkid
Signal
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BOYKOT LİSTESİ
Alo
Arıel
Calgon
Bref
Cif
Cillit Bang
Domestos
Fairy
Omo
Persil
Pril
Finish
Dixi
Perwoll
Rinso
Tursil
Vim
Yumoş
Vanish
Aptimal
Bebelac
Prima
Pampers