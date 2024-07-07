Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden katliamını sürdürüyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan katliamcı İsrail ve destekçilerine ait ürünlere ilişkin boykot devam ediyor. Aşağıda bazı yaygın İsrail ürünleri ve markaları örneklenmiştir. Boykot, siyonizmle mücadelede son derece etkili bir yöntemdir.

Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak siyonizme karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Unutmayalım, her bireyin katkısı büyük bir fark ortaya koyabilir.