ASGARİ ÜCRET 2027 ZAMMI YENİ FORMÜL: Asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 28,4 ve 35 zamlı maaş hesabı
2027 asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın beklediği süreçte kritik döneme giriliyor. Aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde yeni maaşlara ilişkin farklı artış senaryoları gündeme geldi. Yüzde 28,4, yüzde 29,5, yüzde 30 ve yüzde 35 oranlarındaki zam ihtimalleri üzerinden yapılan hesaplamalar, çalışanların yeni yılda alabileceği ücretleri ortaya koyuyor. Özellikle yüzde 30 zam senaryosunda net asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye yükselmesi dikkat çekiyor. Komisyon görüşmeleri öncesinde zam oranının hangi seviyede belirleneceği merak edilirken, işçi ve işveren taraflarının değerlendirmeleri de yakından takip ediliyor. Peki, 2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 28,4, 29,5, 30 ve 35 zam yapılırsa yeni maaş kaç TL'ye çıkacak? İşte olası zam oranlarına göre hesaplanan asgari ücret tablosu...
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.