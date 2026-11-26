İsrail ürünleri boykot listesi ve İsrail markalı ürünler gibi aramalar, tüketicilerin hangi ürünlerin boykot edilmesi gerektiği konusunda bilgi edinme ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu listeler, genellikle gıda, giyim, kozmetik gibi farklı sektörlerde yer alan birçok markayı içerir ve tüketicilere alternatif ürünler bulma konusunda yardımcı olur.

Küresel boyutta üretim yaparak sektörü elinde bulunduran, İsrail’le ekonomik iş birliği içinde olan ve İsrail’in işgal ettiği topraklarda yatırımları bulunan üreticilere ait markaları bu broşürde bulabilirsiniz. İşte Filistin İnsiyatifi tarafından hazılanan yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünlerine ilişkin market ürünleri boykot listesi.