10:59, 04/11/2026, Çarşamba
Paletli sobayı bomba gibi patladı: Korku dolu dakikalar kameralara yansıdı
Kayseri'de bir oto kiralama ofisinde yakılmaya çalışılan peletli soba, büyük bir gürültüyle patladı. Sobaya jel yakıt döküldüğü sırada meydana gelen patlama, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir oto kiralama ofisinde korku dolu anlar yaşandı. Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki iş yerinde peletli sobayı yakmaya çalışan Emrullah G., sobaya jel reşo yakıtı döktü. Bu sırada soba aniden büyük bir gürültüyle patladı. İş yerinde paniğe neden olan olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.
PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Emrullah G.'nin sobayı yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlama, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sobaya yakıt döküldüğü sırada aniden patlama meydana geldiği görüldü.
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