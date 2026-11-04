Petrol tepetaklak oldu: Benzin ve motorine indirim beklentisi doğdu
Küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşüşe geçmesi akaryakıt piyasasını hareketlendirdi. Fiyatlardaki gerilemeyle birlikte araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşurken, benzin ve motorin fiyatlarında son durum hesaplanmaya başlandı.
Diplomasi trafiği ve sınırlı askeri adımlar
Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, her iki ülkenin de arabulucular tarafından farklılıklarını gidermek için sunulan yeni önerileri değerlendirdiğini belirtti. Ancak İran Ulusal Güvenlik Şefi, sosyal medya paylaşımında Washington'un yanıtının yetersiz kaldığını ifade etti. ABD ayrıca bu hafta başında İran'a karşı savunma amaçlı saldırılar düzenleyerek, Amerikan varlıklarına karşı kullanılan karadan havaya füze sistemlerini hedef aldı. Ancak saldırıların sınırlı kapsamı, büyük ölçekli askeri operasyonlara hemen geri dönülmeyeceğini gösteriyor.
Petroldeki düşüş pompa fiyatlarına yansır mı?
ABD petrol fiyatları bu hafta yüzde 8'den fazla düşüş gösterdi; bu düşüş, olası bir diplomatik atılım ve Ortadoğu ham petrol ihracatında toparlanma işaretlerine ilişkin iyimserlikle desteklendi. Tüm bu gelişmeler sonrasında iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.