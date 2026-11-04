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Esnafa 1 milyon lira destek müjdesi: Bakan Kacır duyurdu sel felaketinin yaraları sarılıyor

Esnafa 1 milyon lira destek müjdesi: Bakan Kacır duyurdu sel felaketinin yaraları sarılıyor

09:44, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:04, 04/11/2026, Çarşamba
IHA
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Esnafa 1 milyon lira destek müjdesi: Bakan Kacır duyurdu sel felaketinin yaraları sarılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul ve yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinden olumsuz etkilenen işletmelere yönelik can suyu niteliğinde yeni bir destek paketini duyurdu. KOSGEB aracılığıyla devreye alınan "Acil Durumlar Desteği" kapsamında, hasar gören mikro işletmelere 500 bin, küçük işletmelere ise 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak. Bölge esnafının finansman yükünü hafifletmeyi ve ekonomik faaliyetlerin kesintisiz sürmesini hedefleyen bu önemli paketin vade seçenekleri, başvuru şartları ve son başvuru tarihi belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde yaşanan sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere ise 500 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde yaşanan sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen küçük işletmelere 1 milyon lira, mikro işletmelere ise 500 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacağını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ’lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında; küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL’ye kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ’lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başvurular için son tarih ise 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ’lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında; küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL’ye kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ’lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Başvurular için son tarih ise 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

İşletmelerin finansman yükü hafifletilecek

KOSGEB Acil Durumlar Desteği’nden, 2026 yılı içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen ve valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerin destekten yararlanabilmeleri için sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmî makamlardan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekecek.

İşletmelerin finansman yükü hafifletilecekKOSGEB Acil Durumlar Desteği’nden, 2026 yılı içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen ve valilikler tarafından hasar tespiti yapılmış olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.İşletmelerin destekten yararlanabilmeleri için sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve olayın etkilerinin devam ettiğini ilgili resmî makamlardan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekecek.

Acil Durumlar Desteği başvuruları, resmi makamlar tarafından gerçekleştirilen hasar tespit işlemleri esas alınarak yürütülecek. Sel ve taşkınlardan etkilenen işletmelere ilişkin resmi makamlarca düzenlenen tevsik edici belgeler, KOSGEB tarafından anlaşmalı bankalara iletilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından anlaşmalı bankalara ilişkin bilgiler işletmelere duyurulacak. Destek kapsamında uygulanacak kredi faiz/kâr payı oranları ve uygulamaya ilişkin diğer ayrıntılar, banka protokolleriyle netleştirilecek.


KOSGEB, Acil Durumlar Desteği ile sel felaketlerinden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansman yükünü hafifletmeyi, ekonomik faaliyetlerinin devamlılığını sağlamayı ve yeniden toparlanma süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Acil Durumlar Desteği başvuruları, resmi makamlar tarafından gerçekleştirilen hasar tespit işlemleri esas alınarak yürütülecek. Sel ve taşkınlardan etkilenen işletmelere ilişkin resmi makamlarca düzenlenen tevsik edici belgeler, KOSGEB tarafından anlaşmalı bankalara iletilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından anlaşmalı bankalara ilişkin bilgiler işletmelere duyurulacak. Destek kapsamında uygulanacak kredi faiz/kâr payı oranları ve uygulamaya ilişkin diğer ayrıntılar, banka protokolleriyle netleştirilecek.KOSGEB, Acil Durumlar Desteği ile sel felaketlerinden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansman yükünü hafifletmeyi, ekonomik faaliyetlerinin devamlılığını sağlamayı ve yeniden toparlanma süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.
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