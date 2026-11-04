Esnafa 1 milyon lira destek müjdesi: Bakan Kacır duyurdu sel felaketinin yaraları sarılıyor

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ’lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz. Destek kapsamında; küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL’ye kadar kredi sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.) 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem. KOBİ’lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başvurular için son tarih ise 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.