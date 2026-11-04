KOBİ'lerin ilk patentine %75 indirim

Türkiye’de teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılması ve yerli yeniliklerin fikri mülkiyet haklarıyla korunmasının yaygınlaştırılması amacıyla patent başvurularında yeni bir teşvik dönemi başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıkladığı düzenlemeyle, ilk kez patent başvurusu yapacak KOBİ’lerin maliyetleri önemli ölçüde azaltılırken yapay zekâ alanındaki yenilikçi çalışmaların da patentle korunması teşvik edilecek. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından uygulanan 2026 yılı ücret tarifesinde yapılan değişiklik kapsamında, ilk patent başvurusunu gerçekleştirecek KOBİ’lere başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlanacak. Böylece özellikle Ar-Ge faaliyetlerini kendi kaynaklarıyla yürüten ve patent süreçlerinin maliyetini karşılamakta zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin buluşlarını tescil ettirmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAPAY ZEKÂ PATENTLERİNE DE DESTEK SAĞLANIYOR

Düzenlemenin bir diğer ayağını yapay zekâ alanındaki teknolojik gelişmeler oluşturuyor. Bu kapsamda, belirlenen nitelikleri taşıyan yapay zekâ patent başvurularında acil araştırma raporu ücretine yüzde 50 indirim uygulanacak. Böylece yapay zekâ tabanlı ürün, sistem ve teknolojiler geliştiren girişimlerin fikri mülkiyet haklarını daha hızlı ve uygun maliyetle korumalarının önü açılacak.

YENİLİKÇİ İŞLETMELERİN ÖNÜ AÇILACAK

Patent başvurularının maliyeti, özellikle sınırlı finansal kaynaklarla faaliyet gösteren KOBİ’ler açısından buluşların ticarileştirilmesi sürecinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Patent koruması, işletmelerin geliştirdikleri teknolojiler üzerinde hak sahibi olmasını sağlarken taklit ürünlere karşı korunma, teknoloji transferi ve lisans gelirleri elde edilmesi bakımından da önem taşıyor.

KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Yeni indirimlerin, KOBİ’lerde patent başvurusu farkındalığını artırmasının yanı sıra işletmelerin Ar-Ge yatırımlarını somut fikri mülkiyet varlıklarına dönüştürmesine katkı sağlaması bekleniyor. Yapay zekâ alanındaki indirim ise Türkiye’nin bu alandaki teknolojik üretimini ve yerli çözümlerin uluslararası rekabet gücünü destekleyen adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi

KOBİ’lere 50 milyarlık yeni nefes kredisi

Ekonomi

Avrupa’ya ihracat yapıyordu: Türkiye'nin köklü firması iflasını duyurdu