Sakarya’nın simge lezzetleri arasında yer alan ve dalından yaprağına kadar her yönüyle değerlendirilen ayva, bahçelerden büyük bir titizlikle toplanıyor. Yalnızca elle hasat edilen ve "sarı altın" olarak nitelendirilen meyve; pekmez, reçel, kurutma, komposto ve çay gibi birçok farklı şekilde işlenerek tüketime sunuluyor. Bahçelerde işçiler tarafından özenle toplandıktan sonra kalitesine göre tasnif edilerek kasalara yerleştirilen ürünler, ilk olarak soğuk hava depolarına naklediliyor.



