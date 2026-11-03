Güneş enerjisinde 1,9 milyar dolarlık yatırım hamlesi

Bu sayede ülkemize toplamda 1,9 milyar dolarlık yeni yatırım kazandıracak; yılda 6,1 milyar kilovat saat temiz elektrik üreterek yıllık yaklaşık 1 milyar 220 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçeceğiz. Türkiye'nin enerji potansiyeline ve güçlü ekonomisine duydukları güvenle yarışmalarımıza yoğun ilgi gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, süreci başarıyla tamamlayan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"