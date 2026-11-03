Güneş enerjisinde 1,9 milyar dolarlık yatırım hamlesi
17:34, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 17:39, 03/11/2026, Salı
DHA
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2026) Yarışmaları
Türkiye'nin enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltacak YEKA GES-2026 yarışmaları tamamlandı. 9 ilde 11 ayrı saha için kapasite tahsis edilirken, yeni santrallerle yılda 1 milyar 220 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Güneş enerjisi santrallerine yönelik olarak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2026) Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapıldı. Yarışmalara, 19 şirketten toplamda 44 başvuru geldi. Denizli, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ’da bulunan toplam 785 kapasiteli 11 adet bağlantı kapasitesi, yatırımcılara tahsis edildi. Sanal medyadan canlı yayınlanan yarışmalarda, rekabet yaşandı.
Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovat saat başına 3,25 avro cent fiyat ile iletim sistemine verilecek.
'1,9 milyar dolarlık yeni yatırım kazandıracak'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, YEKA RES-2026 yarışmalarının ardından YEKA GES-2026 yarışmalarını da başarıyla tamamladıklarını belirterek,
"Bugünkü yarışmalar sonucunda, 11 ayrı sahada kurulacak yeni güneş enerjisi santralleri için 3,25 avro cent/kilovat saat taban fiyatla KDV dahil toplam 37,9 milyon avro katkı bedeli sağlandı. Böylece 18 ayrı saha için düzenlediğimiz rüzgar ve güneş enerjisi yarışmalarıyla toplam 2 bin 285 megavatlık kapasite tahsisini gerçekleştirmiş olduk.
Bu sayede ülkemize toplamda 1,9 milyar dolarlık yeni yatırım kazandıracak; yılda 6,1 milyar kilovat saat temiz elektrik üreterek yıllık yaklaşık 1 milyar 220 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçeceğiz. Türkiye'nin enerji potansiyeline ve güçlü ekonomisine duydukları güvenle yarışmalarımıza yoğun ilgi gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, süreci başarıyla tamamlayan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"ifadelerini kullandı.
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