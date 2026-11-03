Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlar hedefleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirerek enflasyonla mücadelede kararlı adımların sürdüğünü belirtti. Cevdet Yılmaz, enflasyonu yeniden tek haneye düşürmeyi ve elde edilecek kazanımları vatandaşların alım gücüne kalıcı biçimde yansıtmayı hedeflediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, ekonomi programının temel önceliği olan, enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül politika yaklaşımını sürdürdüklerini belirtti.
Tüketici enflasyonunun ekimde yüzde 2,58 oranında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,77 seviyesinde yatay seyrettiğini aktaran Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin, üretim ve lojistik maliyetleri kanalıyla yurt içi fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.
Cevdet Yılmaz, gıda grubu yıllık enflasyonun, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişle yüzde 27,7 seviyesinde yatay seyrederken, yeni sezona geçişin etkisiyle yükselen giyim ve ayakkabı fiyatlarının da etkisiyle temel mal grubu yıllık enflasyonun ise yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: