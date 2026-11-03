Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlar hedefleniyor

"Hizmet grubunda ise kira enflasyonundaki iyileşme devam ederken, yıllık hizmet enflasyonu da düşüşünü sürdürmüştür. Küresel ve bölgesel gelişmelerin fiyatlar üzerinde oluşturabileceği baskıların yanı sıra bu belirsizliklerin iktisadi faaliyet ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini de dikkate alarak enflasyonla mücadelemizi çok yönlü bir politika çerçevesinde yürütüyoruz. Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki koordinasyonu güçlendirerek dışsal dalgalanmaların ekonomimize etkilerini sınırlamaya ve makroekonomik istikrarı desteklemeye odaklanıyoruz.