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Yeni trafik cezaları belli oldu: 2027 yılında uygulanacak vergi harç ücretleri, IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Yeni trafik cezaları belli oldu: 2027 yılında uygulanacak vergi harç ücretleri, IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

11:09, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 11:17, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yeni trafik cezaları belli oldu: 2027 yılında uygulanacak vergi harç ücretleri, IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2027 yılında vergi, harç ve cezaların artışında esas alınacak yeniden değerleme oranı, açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle netleşti. Yeniden değerleme oranı 2027 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Kırmızı ışık cezasının 6 bin 391 TL'ye, hız sınırı cezasının 31 bin 957 bin TL'ye, drift cezasının 178 bin 962 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki IMEI kayıt ücreti 2027 ne kadar oldu? İşte 2027 trafik cezaları, vergi harç ücretleri tutarı.

2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, TÜİK'in açıklayacağı Yİ-ÜFE verileriyle belli olacak. 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı TÜİK tarafından bugün ilan edilecek enflasyon verilerinde belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. 2027 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.

2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, TÜİK'in açıklayacağı Yİ-ÜFE verileriyle belli olacak. 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı TÜİK tarafından bugün ilan edilecek enflasyon verilerinde belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. 2027 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.


2027'de vergi ve harçlar kadar olacak?

Ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemde bu oranda zam uygulanması bekleniyor. Yeniden değerleme oranı, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde trafik cezaları için hesaplanan yaklaşık tutarlar şöyle:

A, A1, A2 ehliyet harcı 2863,3 TL

B ehliyet harcı 8634,5 TL olacak.


2027'de vergi ve harçlar kadar olacak?Ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemde bu oranda zam uygulanması bekleniyor. Yeniden değerleme oranı, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde trafik cezaları için hesaplanan yaklaşık tutarlar şöyle:A, A1, A2 ehliyet harcı 2863,3 TLB ehliyet harcı 8634,5 TL olacak.

Ehliyet yenileme 22,8 TL

Yeni ehliyetleri yenileme 517,0 TL

Ehliyet değerli kâğıt bedeli 2.159,2 TL

Ehliyet yenileme 22,8 TLYeni ehliyetleri yenileme 517,0 TLEhliyet değerli kâğıt bedeli 2.159,2 TL

Pasaport harcı (6 aylık) 3.587,6 TL

Pasaport harcı (1 yıllık) 5.244,9 TL

Pasaport harcı (2 yıllık) 8.562,8 TL

Pasaport harcı (3 yıllık) 12.164,3 TL

Pasaport harcı (3+ yıllık) 17.142,5 TL

Pasaport defter değeri 1.725,8 TL

Pasaport harcı (6 aylık) 3.587,6 TLPasaport harcı (1 yıllık) 5.244,9 TLPasaport harcı (2 yıllık) 8.562,8 TLPasaport harcı (3 yıllık) 12.164,3 TLPasaport harcı (3+ yıllık) 17.142,5 TLPasaport defter değeri 1.725,8 TL

Yurt dışı çıkış harcı 1.597,9 TL

Değiştirme nedeniyle kimlik kartı 281,2 TL

Kimlik kartı kayıp bedeli 562,5 TL

IMEI kayıt ücreti 69.357,8 TL

Yurt dışı çıkış harcı 1.597,9 TLDeğiştirme nedeniyle kimlik kartı 281,2 TLKimlik kartı kayıp bedeli 562,5 TLIMEI kayıt ücreti 69.357,8 TL

2027 yılında geçerli olacak bazı vergi ve harçlar

Yemek kartı ücretleri günlük olarak şu anda KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,8 lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2027 yılında bu tutar 74 bin 141 lira olarak uygulanacak. Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 2027 yılı için 511 bin 320 lira olarak belirlendi. Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) istisna 28 bin 122 olarak belirlendi.

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 191 bin 745 lira oldu.

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 lira oldu.

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2027 yılında 58 bin 801 lira oldu. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu harçlar da yeniden değerleme oranıyla artacak.

2027 yılında geçerli olacak bazı vergi ve harçlarYemek kartı ücretleri günlük olarak şu anda KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,8 lira olarak uygulanacak.İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2027 yılında bu tutar 74 bin 141 lira olarak uygulanacak. Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 2027 yılı için 511 bin 320 lira olarak belirlendi. Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) istisna 28 bin 122 olarak belirlendi.Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 191 bin 745 lira oldu.Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 lira oldu.Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2027 yılında 58 bin 801 lira oldu. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu harçlar da yeniden değerleme oranıyla artacak.
Başlıklar :PasaportehliyetMTVtrafik cezalarıIMEI kayıt ücreti 2027
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