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EKİM ENFLASYON ORANI 2026 KAÇ OLDU SON DAKİKA? 2026 Ekim Ayı Enflasyon Oranları Bugün Saat Kaçta Açıklanır?

EKİM ENFLASYON ORANI 2026 KAÇ OLDU SON DAKİKA? 2026 Ekim Ayı Enflasyon Oranları Bugün Saat Kaçta Açıklanır?

09:51, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 10:11, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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EKİM ENFLASYON ORANI 2026 KAÇ OLDU SON DAKİKA? 2026 Ekim Ayı Enflasyon Oranları Bugün Saat Kaçta Açıklanır?

Ekim ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon verileri, yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle 2027 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için belirleyici olan aylık enflasyon oranları, yeni maaş hesaplamalarının da şekillenmesini sağlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyon üzerinden hesaplanırken memur ve memur emeklilerinin artışında toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı dikkate alınıyor. Ekim verilerinin duyurulmasıyla birlikte kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar için kira artış oranı da netleşti. Peki, Ekim 2026 enflasyonu yüzde kaç oldu? Aylık ve yıllık enflasyon oranları ne kadar açıklandı? İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve milyonlarca kişinin merak ettiği ayrıntılar…

Ekim 2026 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte hem maaş zamları hem de kira artış oranları için yeni hesaplama dönemi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan tüketici fiyat endeksi verileri, milyonlarca emekli ve memurun 2027 Ocak zammına ilişkin beklentilerini yakından ilgilendiriyor. Yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarının belirlenmesinde temel ölçüt olarak kullanılıyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışına ek olarak oluşacak enflasyon farkı önem taşıyor. Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte dört aylık enflasyon tablosu da güncellenirken kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların uygulayabileceği artış tavanı belli oldu. Peki, Ekim 2026 enflasyon oranı yüzde kaç olarak açıklandı? Aylık ve yıllık TÜFE ne kadar oldu? Dört aylık enflasyon farkı emekli ve memur zammını nasıl etkileyecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekim 2026 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte hem maaş zamları hem de kira artış oranları için yeni hesaplama dönemi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan tüketici fiyat endeksi verileri, milyonlarca emekli ve memurun 2027 Ocak zammına ilişkin beklentilerini yakından ilgilendiriyor. Yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarının belirlenmesinde temel ölçüt olarak kullanılıyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışına ek olarak oluşacak enflasyon farkı önem taşıyor. Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte dört aylık enflasyon tablosu da güncellenirken kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların uygulayabileceği artış tavanı belli oldu. Peki, Ekim 2026 enflasyon oranı yüzde kaç olarak açıklandı? Aylık ve yıllık TÜFE ne kadar oldu? Dört aylık enflasyon farkı emekli ve memur zammını nasıl etkileyecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

EKİM 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2026 Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,58 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 29,77 olarak kaydedildi. Böylece Eylül ayında yüzde 29,73 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, Ekim ayında 0,04 puan yükseldi.

Aylık TÜFE artışında da hızlanma görüldü. Eylül ayında yüzde 1,84 olan aylık enflasyon, Ekim ayında yüzde 2,58'e çıkarak 0,74 puan arttı.

Ekim 2026 enflasyon rakamları şöyle:

* Aylık enflasyon oranı: Yüzde 2,58

* Yıllık enflasyon oranı: Yüzde 29,77

* 4 aylık kümülatif enflasyon: Yüzde 8,28

* 2026 yılı ilk 10 aylık enflasyon: Yaklaşık yüzde 27,53

EKİM 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2026 Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,58 artış gösterdi.Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 29,77 olarak kaydedildi. Böylece Eylül ayında yüzde 29,73 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, Ekim ayında 0,04 puan yükseldi.Aylık TÜFE artışında da hızlanma görüldü. Eylül ayında yüzde 1,84 olan aylık enflasyon, Ekim ayında yüzde 2,58'e çıkarak 0,74 puan arttı.Ekim 2026 enflasyon rakamları şöyle:* Aylık enflasyon oranı:&nbsp;Yüzde 2,58* Yıllık enflasyon oranı:&nbsp;Yüzde 29,77* 4 aylık kümülatif enflasyon:&nbsp;Yüzde 8,28* 2026 yılı ilk 10 aylık enflasyon:&nbsp;Yaklaşık yüzde 27,53

4 AYLIK KÜMÜLATİF ENFLASYON YÜZDE 8,28 OLDU

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun 2027 Ocak ayında alacağı maaş zamlarının hesaplanmasında kullanılan dört aylık enflasyon oranı belli oldu.

TÜİK verilerine göre Temmuz 2026'da aylık enflasyon yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 ve Eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti.

Böylece Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaşmıştı.

Ekim ayında açıklanan yüzde 2,58 oranındaki TÜFE artışıyla birlikte Temmuz-Ekim dönemini kapsayan 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28 olarak hesaplandı.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak maaş zamlarının ilk dört aylık bölümünü oluştururken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesabında da belirleyici oldu.

Nihai zam oranlarının kesinleşmesi için Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri beklenecek.

4 AYLIK KÜMÜLATİF ENFLASYON YÜZDE 8,28 OLDUEkim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun 2027 Ocak ayında alacağı maaş zamlarının hesaplanmasında kullanılan dört aylık enflasyon oranı belli oldu.TÜİK verilerine göre Temmuz 2026'da aylık enflasyon yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 ve Eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti.Böylece Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaşmıştı.Ekim ayında açıklanan yüzde 2,58 oranındaki TÜFE artışıyla birlikte Temmuz-Ekim dönemini kapsayan 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28 olarak hesaplandı.Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak maaş zamlarının ilk dört aylık bölümünü oluştururken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesabında da belirleyici oldu.Nihai zam oranlarının kesinleşmesi için Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri beklenecek.
Başlıklar :EnflasyonEkim EnflasyonTÜİK
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