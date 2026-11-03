EKİM ENFLASYON ORANI 2026 KAÇ OLDU SON DAKİKA? 2026 Ekim Ayı Enflasyon Oranları Bugün Saat Kaçta Açıklanır?

Ekim 2026 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte hem maaş zamları hem de kira artış oranları için yeni hesaplama dönemi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan tüketici fiyat endeksi verileri, milyonlarca emekli ve memurun 2027 Ocak zammına ilişkin beklentilerini yakından ilgilendiriyor. Yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarının belirlenmesinde temel ölçüt olarak kullanılıyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışına ek olarak oluşacak enflasyon farkı önem taşıyor. Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte dört aylık enflasyon tablosu da güncellenirken kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların uygulayabileceği artış tavanı belli oldu. Peki, Ekim 2026 enflasyon oranı yüzde kaç olarak açıklandı? Aylık ve yıllık TÜFE ne kadar oldu? Dört aylık enflasyon farkı emekli ve memur zammını nasıl etkileyecek? İşte merak edilen tüm detaylar…