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ŞOK 4 Kasım 2026 kataloğu: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK 4 Kasım 2026 kataloğu: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?

09:25, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:26, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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ŞOK 4 Kasım 2026 kataloğu: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK’un 4 Kasım 2026 tarihli aktüel kataloğu, haftalık alışverişini indirimlere göre planlayan tüketicilerin gündeminde. Alışveriş listesini hazırlayanlar, 4 Kasım Çarşamba günü ŞOK mağazalarında hangi ürünlerin satışa sunulacağını ve fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları.

ŞOK Marketler Zinciri'nin merakla beklenen 4 Kasım 2026 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. "Bu Çarşamba ŞOK'a ne gelecek, indirimdeki aktüel ürünler neler, mutfak gereçleri ve ev eşyalarında hangi fırsatlar var?" sorularını yanıtlayan yeni broşürde en dikkat çeken tematik bölümlerinden biri olan leopar desenli koleksiyonda yatak odası ve ev giyimine yönelik ürünler geniş yer tutuyor. Sunulan özel indirim fırsatlarıyla birlikte 4 Kasım ŞOK aktüel kataloğunun öne çıkan ürünleri ve fiyatları şu şekildedir:

ŞOK Marketler Zinciri'nin merakla beklenen 4 Kasım 2026 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. "Bu Çarşamba ŞOK'a ne gelecek, indirimdeki aktüel ürünler neler, mutfak gereçleri ve ev eşyalarında hangi fırsatlar var?" sorularını yanıtlayan yeni broşürde en dikkat çeken tematik bölümlerinden biri olan leopar desenli koleksiyonda yatak odası ve ev giyimine yönelik ürünler geniş yer tutuyor. Sunulan özel indirim fırsatlarıyla birlikte 4 Kasım ŞOK aktüel kataloğunun öne çıkan ürünleri ve fiyatları şu şekildedir:


Şok 4 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu İndirimli Ürün Listesi

Arzum Okka Intenso Kapsül Kahve Makinesi 3.999 TL

Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 2.199 TL

Arzum Piano Su Istıcı 2.099 TL,

Torima Mini Kamera 750 TL,

Panda & Ayı Figürlü Telefon Tutucu 299 TL,

Magnetic Selfie Wireless Powerbank 799 TL

Şok 4 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu İndirimli Ürün ListesiArzum Okka Intenso Kapsül Kahve Makinesi 3.999 TLArzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 2.199 TLArzum Piano Su Istıcı 2.099 TL,Torima Mini Kamera 750 TL, Panda &amp; Ayı Figürlü Telefon Tutucu 299 TL,Magnetic Selfie Wireless Powerbank 799 TL

Ahşap Kulplu Siyah Emaye Tencere 350 TL

Ahşap Kulplu Siyah Emaye Tencere 399 TL

Ahşap Kulplu Siyah Emaye Tencere 450 TL

Kızartma Tenceresi 499 TL

Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 350 TL

Leopar Temalı Baton Mum 125 TL

Dinarsu Mutfak Önlüğü 125 TL

Sarkap Home Metal Desenli Yuvarlak Tepsi 100 TL

Ahşap Kulplu Siyah Emaye Tencere 350 TLAhşap Kulplu Siyah Emaye Tencere 399 TLAhşap Kulplu Siyah Emaye Tencere 450 TLKızartma Tenceresi 499 TLPaşabahçe Heybeli Çay Takımı 350 TLLeopar Temalı Baton Mum 125 TLDinarsu Mutfak Önlüğü 125 TLSarkap Home Metal Desenli Yuvarlak Tepsi 100 TL

Kadın Leopar Desenli Triko Kazak 799 TL,

Kadın Fular 100 TL, Büyük Boy Pelüş Makyaj Çantası 350 TL,

Küçük Boy Pelüş Makyaj Çantası 299 TL,

Kadın Charmlı Omuz Çantası 599 TL,

Dinarsu Fırın Eldiveni 125 TL,

Dinarsu Mutfak Önlüğü 125 TL,

Metal Desenli Yuvarlak Tepsi 100 TL

3'lü Metal Desenli Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 125 TL,

Desenli Teneke Kokulu Mum 125 TL,

Desenli Baton Mum 125 TL.

Kadın Leopar Desenli Triko Kazak 799 TL,Kadın Fular 100 TL, Büyük Boy Pelüş Makyaj Çantası 350 TL,Küçük Boy Pelüş Makyaj Çantası 299 TL,Kadın Charmlı Omuz Çantası 599 TL,Dinarsu Fırın Eldiveni 125 TL,Dinarsu Mutfak Önlüğü 125 TL,Metal Desenli Yuvarlak Tepsi 100 TL3'lü Metal Desenli Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 125 TL,Desenli Teneke Kokulu Mum 125 TL,Desenli Baton Mum 125 TL.

Piranha Lepoar Desenli Kulaklık 499 TL,

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 999 TL,

Dinarsu Ultra Çift Kişilik Battaniye 999 TL,

Sarar Battaniye Pamuklu Soft Scotch Çift Kişilik Battaniye 450 TL,

Pamuklu Soft Scotch Tv Battaniyesi 299 TL,

2'li Kadın Kaşkorse Bato Slip 150 TL,

2'li Kadın Kaşkorse Slip 125 TL,

Kadın Pelüş Soket Çorap 100 TL,

2'li Kadın Desenli Soket Çorap 100 TL,

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 799 TL

Kadın Pelüş Terlik 275 TL.

Piranha Lepoar Desenli Kulaklık 499 TL, Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 999 TL, Dinarsu Ultra Çift Kişilik Battaniye 999 TL, Sarar Battaniye Pamuklu Soft Scotch Çift Kişilik Battaniye 450 TL, Pamuklu Soft Scotch Tv Battaniyesi 299 TL, 2'li Kadın Kaşkorse Bato Slip 150 TL, 2'li Kadın Kaşkorse Slip 125 TL, Kadın Pelüş Soket Çorap 100 TL, 2'li Kadın Desenli Soket Çorap 100 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 799 TLKadın Pelüş Terlik 275 TL.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 50 TL üstü alışverişlerde 54 gram Ülker Passion Sütlü Çikolata 30 TL,

50 gram Nescafe Gold Ekonomik Paket 119 TL,

350 gram Koska Helva 90 TL,

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 50 TL üstü alışverişlerde 54 gram Ülker Passion Sütlü Çikolata 30 TL, 50 gram Nescafe Gold Ekonomik Paket 119 TL, 350 gram Koska Helva 90 TL,

30'lu Sleepy Bionatural Premium Plus Hijyenik Ped 99 TL 

1100 ml Pril Sirke Etkili Bulaşık Deterjanı 99 TL olacak.

30'lu Sleepy Bionatural Premium Plus Hijyenik Ped 99 TL&nbsp;1100 ml Pril Sirke Etkili Bulaşık Deterjanı 99 TL olacak.
Başlıklar :ŞOKŞOK aktüelşok indirimli ürünler
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