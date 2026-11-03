DGS ek kesin kayıtları başladı mı? 2026 dikey geçiş üniversite ek kayıt tarihleri
ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar için takvimi duyurdu. Açıklamaya göre 2026 DGS ek yerleştirme kayıtları bugün itibariyle başladı. Peki DGS ek yerleştirme e-kayıtları ne zaman yapılacak, üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman sona erecek? İşte detaylar.
15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı. Bir üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci başlayacak. Kayıtlara ilişkin takvimi ÖSYM açıkladı.
DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar için takvimi duyurdu. Açıklamaya göre 2026 DGS ek yerleştirme kayıtları 3 Kasım Salı günü başlayacak ve 11 Kasım Çarşamba günü sona erecek.
2026 DGS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI NE ZAMAN?
Üniversiteye gitmeden kayıt yaptırmak isteyenler için elektronik işlemler daha kısa bir takvimle sınırlandırıldı. DGS ek yerleştirme e-kayıtları 3-4 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. İnternet üzerinden başvuru hakkı bulunan öğrenciler, 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
DGS EK YERLEŞTİRME E-KAYIT NASIL YAPILIR?
2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarında bir lisans bölümüne kabul edilen öğrenciler, elektronik işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt belgesi alınabilen durumlarda üniversiteye yeniden giderek aynı kesin kayıt işlemini yaptırmaya gerek bulunmuyor.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM, 15-22 Ekim tarihlerinde alınan ek tercihlerin değerlendirilmesini tamamlayarak 2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarını 28 Ekim Çarşamba günü açıkladı. Böylece ilk yerleştirme döneminde bir programa kabul edilmeyen ve ek tercih hakkını kullanan adayların yerleşme durumları belli oldu.
Sonuç belgesini yeniden incelemek isteyenler, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bilgilerine ulaşabilecek.