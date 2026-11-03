Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı: GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? turkiye.gov.tr

KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı: GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? turkiye.gov.tr

11:05, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 11:05, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı: GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? turkiye.gov.tr

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan burs ve kredi başvuruları 16 Ekim'de sona ererken, başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi sonuç duyurusuna odaklandı. Üniversite eğitimini sürdürürken maddi destek almayı bekleyen adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini araştırıyor. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, açıklanacak sonuçların ardından eğitim hayatlarına yönelik maddi destekten yararlanabilecek. Bu nedenle sonuç takvimi kadar sorgulama işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Peki, 2026 KYK burs ve kredi sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sonuçlar e-Devlet üzerinden mi sorgulanacak? İşte öğrencilerin merakla beklediği KYK sonuç sürecine ilişkin ayrıntılar…

KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı, 2026 yılında başvuru yapan üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi başvurularının 16 Ekim'de tamamlanmasının ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecini kaçırmadan tamamlayan öğrenciler, burs desteği almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için resmi açıklamaları takip ediyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sağlaması beklenen burs ve kredi desteği, özellikle yeni eğitim döneminde maddi planlama yapan adaylar açısından önem taşıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, kendilerine burs mu yoksa öğrenim kredisi mi tahsis edildiğini öğrenebilecek. Peki, 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı? Burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak? Öğrenciler sonuçlarını hangi ekran üzerinden sorgulayabilecek? İşte KYK sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı, 2026 yılında başvuru yapan üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi başvurularının 16 Ekim'de tamamlanmasının ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecini kaçırmadan tamamlayan öğrenciler, burs desteği almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için resmi açıklamaları takip ediyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sağlaması beklenen burs ve kredi desteği, özellikle yeni eğitim döneminde maddi planlama yapan adaylar açısından önem taşıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, kendilerine burs mu yoksa öğrenim kredisi mi tahsis edildiğini öğrenebilecek. Peki, 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı? Burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak? Öğrenciler sonuçlarını hangi ekran üzerinden sorgulayabilecek? İşte KYK sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanacak olan 2026 KYK burs sonuçları için henüz tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmış ve burslar aralık ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. 2026 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanacak olan&nbsp;2026 KYK burs sonuçları&nbsp;için henüz tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmış ve burslar aralık ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. 2026 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak. Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak. Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.

BURSLAR HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK?

Başarısız olma

 Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

 Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

 Öğretim kurumunun kapatılması

 Bakanlığın yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma 

Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

 Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

 Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

 Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

 Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma


BURSLAR HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK?Başarısız olma&nbsp;Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma&nbsp;Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama&nbsp;Öğretim kurumunun kapatılması&nbsp;Bakanlığın yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma&nbsp;Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması&nbsp;Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması&nbsp;Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi&nbsp;Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması&nbsp;Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma
Başlıklar :kykKYK burskyk burs ve kredi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026