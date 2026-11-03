Emekliye ilave artış müjdesi geldi: Bakanı Işıkhan 2027 yılında emekliler için düzenleme detayını açıkladı

YIL SONU ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI SENARYOLARI

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre Ocak 2027 döneminde emeklilere yansıyacak zam oranı farklı seviyelerde hesaplanıyor. Öne çıkan senaryolara göre 23 bin 552 TL üzerinden oluşabilecek yeni maaşlar şöyle:

* Yüzde 7,89 zam: Yaklaşık 25 bin 410 TL

* Yüzde 8,70 zam: Yaklaşık 25 bin 601 TL

* Yüzde 10,06 zam: Yaklaşık 25 bin 921 TL

* Yüzde 10,08 zam: Yaklaşık 25 bin 926 TL

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yüzde 8,70 olması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığına aynı oranda artış yapılması halinde maaş yaklaşık 25 bin 601 TL'ye ulaşacak.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine çıkması halinde ise zam oranı yüzde 10,06 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 921 TL'ye yükselmesi söz konusu olabilecek.