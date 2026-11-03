Emekliye ilave artış müjdesi geldi: Bakanı Işıkhan 2027 yılında emekliler için düzenleme detayını açıkladı
Emekli zammı 2027 hesaplamalarında kritik eşiklerden biri daha geride kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı için önemli bir aşama tamamlanacak. İlk üç aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak ettiği zam oranı yüzde 5,57 olarak kesinleşmiş durumda. Ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık zam hesabına ilişkin tablo daha da netleşecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelirini artırmaya yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceğine ilişkin açıklamaları, refah payı beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 ile yüzde 20 arasında refah payı verilmesi ihtimali de tartışılıyor. Peki, ekim ayı enflasyonu emekli zammını nasıl etkileyecek? Refah payı verilecek mi? İşte 2027 emekli maaşı zammına ilişkin son gelişmeler…
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için gözler yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun saat 10.00'da duyuracağı veriler, 2027 ocak ayında emekli aylıklarına yansıtılacak artışın hesaplanmasında önemli rol oynayacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,57 oranında zam şimdiden kesinleşti. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu oran yeniden güncellenecek ve altı aylık zam hesabında yeni bir aşamaya geçilecek. Bununla birlikte emeklilerin gözü yalnızca enflasyon verilerinde değil, olası refah payı düzenlemesinde de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni bir yasal düzenleme sinyali vermesi, maaşlara enflasyon farkının üzerinde ek artış yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, ekim ayı enflasyonu emekli maaşlarına ne kadar zam getirecek? Refah payı oranı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında mı olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
EMEKLİYE 2027 YILI İÇİN DÜZENLEME MÜJDESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" dedi
EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA! 23 BİN 552 TL MAAŞ İÇİN YENİ HESAPLAMA
Ocak 2027 emekli zammı için hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirleyecek altı aylık enflasyon sürecinde ilk üç aylık veri belli olurken, gözler ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak yeni verilerle birlikte emeklilerin alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar da güncellenecek. En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı merak edilirken, refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemdeki yerini koruyor.
EKİM ENFLASYONU İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 2,20
TÜİK, ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık enflasyon verilerini salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece Ocak 2027 maaş artışında dikkate alınacak dördüncü enflasyon verisi ortaya çıkacak. Şu ana kadar açıklanan temmuz, ağustos ve eylül verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan üç aylık zam oranı yüzde 5,57 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketinde ekim ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişirken, beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 29,73'ten yüzde 29,28'e gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu.
23 BİN 552 TL EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI
2026 yılının ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda yapılan maaş artışlarının ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesinde uygulanmaya başladı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,20 gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 7,89'a ulaşacak. Aynı senaryoda memur ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı yüzde 0,83, toplu sözleşme artışıyla birlikte kümülatif zam oranı ise yüzde 5,88 olacak. Bu hesaplamaya göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığına yüzde 7,89 artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 410 TL'ye karşılık geliyor. Ancak taban aylıkta fiilen yapılacak artış için ayrıca yasal düzenleme gerekebileceği unutulmamalı.
YIL SONU ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI SENARYOLARI
Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre Ocak 2027 döneminde emeklilere yansıyacak zam oranı farklı seviyelerde hesaplanıyor. Öne çıkan senaryolara göre 23 bin 552 TL üzerinden oluşabilecek yeni maaşlar şöyle:
* Yüzde 7,89 zam: Yaklaşık 25 bin 410 TL
* Yüzde 8,70 zam: Yaklaşık 25 bin 601 TL
* Yüzde 10,06 zam: Yaklaşık 25 bin 921 TL
* Yüzde 10,08 zam: Yaklaşık 25 bin 926 TL
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yüzde 8,70 olması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığına aynı oranda artış yapılması halinde maaş yaklaşık 25 bin 601 TL'ye ulaşacak.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine çıkması halinde ise zam oranı yüzde 10,06 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 921 TL'ye yükselmesi söz konusu olabilecek.
MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde memur emeklileri için zam oranı yüzde 6,67 olarak öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük memur emeklisi aylığının yaklaşık 33 bin 631 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Kesin oranlar, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde memur emeklileri için zam oranı yüzde 6,67 olarak öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük memur emeklisi aylığının yaklaşık 33 bin 631 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Kesin oranlar, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Enflasyon kaynaklı maaş artışlarının dışında emeklilere yönelik ilave iyileştirme seçenekleri de gündemde. Refah payı verilmesi halinde Ocak ayında oluşacak zam oranının üzerine ek artış yapılabilecek. Gündeme gelen tahminlerde refah payının 10 ila 20 puan aralığında olabileceği belirtiliyor.
Bir diğer seçenek ise seyyanen zam. Bu modelde emeklilere enflasyon artışından bağımsız olarak belirli bir tutarda ilave ödeme yapılması değerlendiriliyor. Gündeme gelen senaryolarda 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında seyyanen artış seçenekleri öne çıkıyor.
Ancak refah payı ve seyyanen zam konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Uygulanacak formülün, tutarın ve hangi emekli gruplarını kapsayacağının yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.