KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı: turkiye.gov.tr

Emekliye ilave artış müjdesi geldi: Bakanı Işıkhan 2027 yılında emekliler için düzenleme detayını açıkladı

Emekli zammı 2027 hesaplamalarında kritik eşiklerden biri daha geride kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı için önemli bir aşama tamamlanacak. İlk üç aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak ettiği zam oranı yüzde 5,57 olarak kesinleşmiş durumda. Ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık zam hesabına ilişkin tablo daha da netleşecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelirini artırmaya yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceğine ilişkin açıklamaları, refah payı beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 ile yüzde 20 arasında refah payı verilmesi ihtimali de tartışılıyor. Peki, ekim ayı enflasyonu emekli zammını nasıl etkileyecek? Refah payı verilecek mi? İşte 2027 emekli maaşı zammına ilişkin son gelişmeler…