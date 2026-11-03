Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı: turkiye.gov.tr

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan burs ve kredi başvuruları 16 Ekim'de sona ererken, başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi sonuç duyurusuna odaklandı. Üniversite eğitimini sürdürürken maddi destek almayı bekleyen adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini araştırıyor. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, açıklanacak sonuçların ardından eğitim hayatlarına yönelik maddi destekten yararlanabilecek. Bu nedenle sonuç takvimi kadar sorgulama işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Peki, 2026 KYK burs ve kredi sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sonuçlar e-Devlet üzerinden mi sorgulanacak? İşte öğrencilerin merakla beklediği KYK sonuç sürecine ilişkin ayrıntılar…