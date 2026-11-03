Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

ABD ara seçimleri 2026: ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Temsilciler Meclisi ve Senatoda Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi önde?
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimlerinde milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. ABD Başkanı Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında gerçekleştirilecek seçimlerde, Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile üst kanadı Senatodaki 100 sandalyeden 35'i için seçmenler oylarını kullanacak. Seçimlerde ayrıca 36 eyalette valilik yarışları düzenlenecek, çok sayıda eyaletin yasama organlarının üyeleri ve yerel yöneticileri de belirlenecek. Oy verme işlemi yerel saatle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla başladı. Peki ABD'deki ara seçimleri Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi önde? Temsilciler Meclisi ve Senatoda ortaya çıkacak yeni tablo nasıl olacak, Trump kaybedecek mi, kazanacak mı, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?