Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Serpil Bahçeli'yi kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, MHP liderine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP lideri Bahçeli'ye taziyelerini ileterek başsağlığı diledi.
OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli, dün hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından memleketi Osmaniye'deki Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında toprağa verildi.
Vefatın ardından siyaset dünyasından çok sayıda isim, Bahçeli ailesine başsağlığı dileklerini iletti.