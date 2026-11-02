Küçükçekmece'de metrobüste yangın paniği: Seferlerde aksama yaşandı

Dostuna vedasıyla hafızalara kazınmıştı: Mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta 27 yaşında hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Ahmet Esat Angi'ye tabut başında yaptığı vedayla gündem olan Kadir Karabulut, bu kez dostunun mezarı başında konuştu. 20 yıllık arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Karabulut, "Biz hiçbir zaman ayrılmadık. O ailemizin ikinci oğluydu" dedi. Karabulut'un dostluk üzerine söylediği sözler bir kez daha yürekleri burktu.