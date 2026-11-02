17:20, 02/11/2026, Pazartesi
Küçükçekmece'de metrobüste yangın paniği: Seferlerde aksama yaşandı
İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy durağına yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden şoför, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde saat 15.15 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı'na yanaşan metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, kapıları açarak yolcuların hızla araçtan inmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI
Yangın nedeniyle metrobüs hattında seferler aksarken, çevrede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin müdahalesinin ardından metrobüsün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Başlıklar :KüçükçekmeceMetrobüsYangınSefaköy