Şehit Yusuf Sait Ünlü’nün annesinin feryadı yürek dağladı: ‘Kuzum böyle mi gelecektin?’
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, memleketi Aydın'da binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Aralık ayında ailesine kavuşmaya, nisan ayında ise nişanlısıyla dünyaevine girmeye hazırlanan şehidin cenazesinde annesinin "Kuzum böyle mi gelecektin?" feryadı yürekleri dağladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınova Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende kalabalık cami avlusuna sığmayınca cenaze namazı mahalle meydanında kılındı.
ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Oğlunun tabutuna sarılan anne Öznur Ünlü'nün, "Kuzum böyle mi gelecektin?" sözleri törendeki acıyı gözler önüne serdi. Şehidin annesi ve nişanlısı Pınar Öztürk, cenaze boyunca güçlükle ayakta durdu. Babaevinde helallik alınmasının ardından ikindi namazını müteakip düzenlenen askerî törenle Yusuf Sait Ünlü'nün naaşı, tekbirler eşliğinde Altınova Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ARALIKTA DÖNECEK, NİSANDA DÜĞÜN YAPACAKTI
Dört yıldır görev yapan Yusuf Sait Ünlü'nün, Hakkari'den tayin istediği ve aralık ayının ilk haftasında ailesinin yanına dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Yaklaşık bir yıl önce nişanlanan genç askerin aralık ayında nikâh, gelecek yıl nisan ayında ise düğün yapmayı planladığı belirtildi.