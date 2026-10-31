Kadıköy’de bir kadın Atatürk heykeliyle sohbet edip elini öptü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir kadının Atatürk heykeliyle konuştuğu anlar dikkat çekti. Heykelin karşısına geçen kadın, Atatürk'e seslenerek çeşitli ifadeler kullandı.

‘MEZARDA DAHİ SENİ VAR EDECEĞİZ’

Atatürk heykeline konuşan eden kadın, "Dünyada sana inanılmaz derece saygı duyulurken ülkemizde seni unutturmaya çalışsalar da tüm yaşam sürecimiz boyunca biz mezarda dahi ölümüne seni var edeceğiz. Andımız olsun" dedi.