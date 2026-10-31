00:44, 31/10/2026, Cumartesi
Kadıköy’de bir kadın Atatürk heykeliyle sohbet edip elini öptü
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir kadın, Atatürk heykelinin karşısına geçerek konuşmaya başladı. Heykele hitap eden kadın, ardından heykelin elini öptü. Kadıköylü kadının o anları kameraya yansıdı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir kadının Atatürk heykeliyle konuştuğu anlar dikkat çekti. Heykelin karşısına geçen kadın, Atatürk'e seslenerek çeşitli ifadeler kullandı.
‘MEZARDA DAHİ SENİ VAR EDECEĞİZ’
Atatürk heykeline konuşan eden kadın, "Dünyada sana inanılmaz derece saygı duyulurken ülkemizde seni unutturmaya çalışsalar da tüm yaşam sürecimiz boyunca biz mezarda dahi ölümüne seni var edeceğiz. Andımız olsun" dedi.