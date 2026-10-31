Mustafa Sarıgül soruşturmasında muhtarın ifadesi ortaya çıktı: 1999 vurgusu dikkat çekti

Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni ifadeler gündeme gelmeye devam ediyor. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişiler arasında Sarıgül'ün Ankara'daki eski şoförü ile bir muhtarın da bulunduğunu belirterek dosyaya ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Burhan, muhtarın gençlik kamplarındaki görevi ve Mustafa Sarıgül ile bağlantısına ilişkin ifadesinin soruşturma açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.

‘MUSTAFA SARIGÜL'Ü 1999 YILINDA TANIDIM’

Canlı yayında muhtarın ifadesinden bölümler aktaran Burhan, şu sözleri paylaştı:

"Mustafa Sarıgül isimli kişiyi 1999 yılında tanıdım. Sormuş olduğunuz Z. isimli kişinin çalıştığı F. isimli firma, bu gençlik kamplarını fiziki olarak düzenleyen kişilerdi. Ben ise bu kamplarda eğitmenlik faaliyetlerini yürütürdüm."

Muhtarın ifadesinde gençlik kamplarının organizasyonuna ve bu kamplarda yürüttüğü eğitmenlik faaliyetlerine ilişkin ayrıntılara yer vermesi dikkat çekti.

GENÇLİK KAMPLARINDA TANIŞTIRMA İDDİASI

Sinan Burhan'ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre soruşturmanın önemli başlıklarından birini de gençlik kamplarında kurulan ilişkiler oluşturuyor. İddialara göre muhtar, kamplarda tanıştığı bazı kişileri Mustafa Sarıgül ile bir araya getiriyordu.

Bu kişilerden bazılarının daha sonra cinsel istismara maruz kaldıklarına yönelik iddialar da soruşturma kapsamında inceleniyor. Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen başka ifadelerde de lise öğrencilerinin düzenlenen gençlik kampları aracılığıyla Sarıgül ile tanıştırıldığı belirtilmişti.