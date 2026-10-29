Hakkari'de 2 bin 388 metrede Ay-Yıldızlı gurur: JAK timlerinden 29 Ekim'e özel anlamlı hareket
Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Hakkari'de anlamlı bir bayrak etkinliği gerçekleştirildi. Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, Derecik ilçesindeki Silo Yaylası'nda 2 bin 388 metre rakımda bulunan yaklaşık 85 metre yüksekliğindeki kayalıklara tırmanarak Türk bayrağı astı. Ay yıldızlı bayrağın zirvede dalgalandığı anlar kameraya yansıdı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanırken Hakkari'den de gururlandıran görüntüler geldi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timleri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Derecik ilçesindeki Silo Yaylası'nda özel bir etkinliğe imza attı.
85 METRELİK KAYALIKLARA TIRMANIP TÜRK BAYRAĞINI ASTILAR
JAK timleri, 2 bin 388 metre rakımda bulunan yaklaşık 85 metre yüksekliğindeki kayalıklara tırmanarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Timlerin kayalıklara tırmandığı ve ay yıldızlı bayrağı yerleştirdiği anlar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülere yansıdı.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN 29 EKİM MESAJI
Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: