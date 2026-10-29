Cezaevi personelinden Cumhuriyet’in 103. yılına özel ay-yıldız koreografisi

Emekli Kurmay Albay Özer İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimalini değerlendirdi: Türk komutanlar sabah kahvesini Tel Aviv'de içer
Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, Orta Doğu’daki sıcak temaslara ilişkin TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail’in Türkiye ile fiziki bir temasa girmesi ve Türkiye’ye yönelik füze saldırısında bulunması ihtimalini değerlendiren Özer, “İsrail şaşırır da Türkiye ile fiziki temasa girecek bir çılgınlık yaparsa; ‘NATO üyesi olan bir ülkeye füze atayım, Türkiye’yi karşıma alacak bir cephe açayım, çatışma ortamı oluşturayım.’ derse, 24 saat sonra İsrail’in coğrafyası değişir. Ve Türk komutanları gider, Tel Aviv’de sabah kahvesini içer. Bunu açık ve net söylüyorum” ifadelerini kullandı.