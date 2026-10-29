Meteoroloji ve AKOM saat verdi: 30 ilde şiddetli sağanak ve fırtına alarmı
Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yayımladığı şiddetli sağanak ve fırtına uyarılarıyla teyakkuza geçti. Antalya, Muğla, Adana ve Mersin için turuncu, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşmasının bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarılarına dair detayları netleşti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe gününe ilişkin meteorolojik tabloyu değerlendirerek vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. AFAD koordinasyonunda tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ve muhtemel risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM!
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor.
AFAD’ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.
Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır.
Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"
Turuncu kod verilen iller
Çok kuvvetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisiyle "turuncu" alarm verilen 4 il ve risk altındaki ilçeler şöyle sıralandı:
Antalya: Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı.
Muğla: Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris.
Adana: Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam.
Mersin: Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir.
26 ilde sarı kodlu uyarı
Marmara, Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 26 ilde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra sarı uyarı verilen diğer iller şunlar:
Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye.
Bölgesel değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta; akşam saatlerinden itibaren ise Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.
AKOM da uyardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Tüm ilçelerde etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın akşam saatlerine kadar hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.
Rüzgar ve sıcaklık durumu
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında, doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer; yağış anında oluşabilecek ani sel, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.