Anasayfa
Hayat
Aktüel
Meteoroloji ve AKOM saat verdi: 30 ilde şiddetli sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji ve AKOM saat verdi: 30 ilde şiddetli sağanak ve fırtına alarmı

09:55, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:40, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Meteoroloji ve AKOM saat verdi: 30 ilde şiddetli sağanak ve fırtına alarmı

Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yayımladığı şiddetli sağanak ve fırtına uyarılarıyla teyakkuza geçti. Antalya, Muğla, Adana ve Mersin için turuncu, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşmasının bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarılarına dair detayları netleşti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe gününe ilişkin meteorolojik tabloyu değerlendirerek vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. AFAD koordinasyonunda tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ve muhtemel risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:


"KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor.

AFAD’ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.

Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe gününe ilişkin meteorolojik tabloyu değerlendirerek vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. AFAD koordinasyonunda tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ve muhtemel risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:"KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM!Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor.AFAD’ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır.Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"

Turuncu kod verilen iller

Çok kuvvetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisiyle "turuncu" alarm verilen 4 il ve risk altındaki ilçeler şöyle sıralandı:

Antalya: Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı.

Muğla: Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris.

Adana: Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam.

Mersin: Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir.

Turuncu kod verilen illerÇok kuvvetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisiyle "turuncu" alarm verilen 4 il ve risk altındaki ilçeler şöyle sıralandı:Antalya: Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı.Muğla: Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris.Adana: Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam.Mersin: Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir.

26 ilde sarı kodlu uyarı

Marmara, Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 26 ilde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra sarı uyarı verilen diğer iller şunlar:

Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye.

Bölgesel değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta; akşam saatlerinden itibaren ise Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

26 ilde sarı kodlu uyarıMarmara, Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 26 ilde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra sarı uyarı verilen diğer iller şunlar:Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye.Bölgesel değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta; akşam saatlerinden itibaren ise Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

AKOM da uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Tüm ilçelerde etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın akşam saatlerine kadar hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.

AKOM da uyardıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Tüm ilçelerde etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın akşam saatlerine kadar hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Rüzgar ve sıcaklık durumu

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında, doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve sıcaklık durumuHava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında, doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer; yağış anında oluşabilecek ani sel, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yetkililer; yağış anında oluşabilecek ani sel, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Başlıklar :meteorolojimeteoroloji genel müdürlüğüakomhava durumuşiddetli sağanakfırtınafırtına uyarısıturuncu alarm
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026