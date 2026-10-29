Meteoroloji ve AKOM saat verdi: 30 ilde şiddetli sağanak ve fırtına alarmı

26 ilde sarı kodlu uyarı

Marmara, Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 26 ilde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra sarı uyarı verilen diğer iller şunlar:

Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye.

Bölgesel değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta; akşam saatlerinden itibaren ise Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.