YKS 19-20 Haziran’da
ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS 19-20 Haziran’da, KPSS A Grubu oturumları eylülde, MEB-AGS ise 8-9 Mayıs’ta yapılacak.
ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un duyurduğu takvime göre, üniversiteye giriş sınavı YKS 19-20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 19 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran’da yapılacak. YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 21 Temmuz’da ilan edilecek.
MSÜ VE DGS TARİHLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart’ta yapılacak. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınırken sonuçlar 15 Nisan’da açıklanacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 18 Temmuz’da düzenlenecek, sonuçlar 12 Ağustos’ta duyurulacak.
KPSS EYLÜLDE, MEB-AGS MAYISTA
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları 18-19 Eylül’de gerçekleştirilecek. Başvurular 8-19 Temmuz’da alınacak, sonuçlar 13 Ekim’de açıklanacak. Öğretmen adaylarının katılacağı MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 8 Mayıs’ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 9 Mayıs’ta yapılacak. Başvurular 19-29 Mart’ta, sonuçlar 11 Haziran’da açıklanacak.