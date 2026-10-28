Brezilya'da 25 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva karşısında seçimi kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro, hakkındaki soruşturmalar devam ederken ülkeyi terk ederek ABD'ye gitti. Bolsonaro'nun eşi Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro ile kızları Carolina ve Luiza'yı taşıyan özel uçak, 28 Ekim'de yerel saatle 09.30 sıralarında Florida eyaletindeki Miami-Opa Locka Havalimanı'na indi. Ailenin uçaktan indiği anlar kameralara yansıdı.

PASAPORTLARINI TESLİM ETMEDEN ÜLKEYİ TERK ETTİ

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları bulunan Bolsonaro'nun pasaportlarını teslim etmesine karar vermişti. Ancak Bolsonaro, belirlenen sürede pasaportlarını yetkililere teslim etmeden Brezilya'dan ayrıldı. Arjantin makamlarının açıklamasına göre Bolsonaro, eşi ve iki kızıyla birlikte 27 Ekim gecesi kara yoluyla Arjantin'e geçti. Buradan özel uçağa binen aile, Ekvador'un Guayaquil kenti üzerinden ABD'ye ulaştı.

DONALD TRUMP YÖNETİMİ AİLEYE VİZE VERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolsonaro ve ailesinin ülkeye girişine izin verileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da Brezilya'daki seçim sonuçlarını sorgulayan açıklamalarda bulunarak Bolsonaro ailesinin ABD'ye gelmesini destekledi. Böylece hakkında soruşturmalar sürerken ülkesinden ayrılan Bolsonaro, ailesiyle birlikte Miami'ye giriş yaptı.

LULA: UTANÇ VERİCİ

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, seçimi kaybeden rakibinin ülkeyi terk etmesine tepki gösterdi. Bolsonaro'nun hakkındaki suçlamalara ülkesinde yanıt verebileceğini belirten Lula, yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi.

HAKKINDA KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

Flavio Bolsonaro, babası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hayatını anlatan "Dark Horse" adlı filmin finansmanına ilişkin iddiaların da aralarında bulunduğu çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya. Brezilya basınında, Bolsonaro'nun başka bir kara para aklama soruşturmasında da şüpheli olarak yer aldığına ilişkin haberler yayımlandı. Bolsonaro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Öte yandan 25 Ekim'de yapılan seçimin ikinci turunda Lula da Silva, oyların yüzde 51,79'unu alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,21'de kaldı. Seçim sonucunu kabul etmeyen Bolsonaro, sonuçların iptali için girişimde bulunacağını açıklamıştı.