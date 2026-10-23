Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton'dan Filistin ve mazlum coğrafyalar için tarihi çağrı: Susmamamız gerekiyor

ABD’nin Austin kentinde düzenlenecek 2026 ABD Grand Prix öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Ferrari takımının dünya şampiyonu apoletli İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, spordan öte insani meselelere yaptığı vurgularla basın toplantısına damga vurdu.

"AFRİKA'NIN BİRLEŞMESİNİ İSTEMEYENLER VAR"

Bir gazetecinin Afrika kıtasında yeniden bir Formula 1 yarışı düzenlenmesi ihtimaline dair sorduğu soruya yanıt veren deneyimli pilot, kıtanın geleceğine dair umutlu olduğunu ifade etti:

"Açıkçası umuyorum ve hâlâ umudum var ki Afrika birleşsin. Birleşmelerini istemeyen pek çok insan olduğunu biliyorum çünkü birleşirlerse çok güçlü olurlardı, ama ben hâlâ umutluyum ki bir gün birleşecekler."

MAZLUM COĞRAFYALAR İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Açıklamalarının sonunda dünyada zulüm gören ve özgürlük mücadelesi veren coğrafyalara değinen Hamilton, Filistin başta olmak üzere birçok ülkeye destek mesajı gönderdi:

"Sanırım şunu söyleyerek bitireyim; bence Kongo'yu özgürleştirmek, Sudan'ı özgürleştirmek, Suriye'yi özgürleştirmek, Filistin'i özgürleştirmek için susmamamız gerekiyor. Umarım bir gün buna ulaşırız."

Hamilton'ın bu sözleri kısa sürede uluslararası basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, şampiyon pilotun mazlum halklara yönelik net duruşu sporseverler tarafından büyük takdir topladı.

LEWİS HAMİLTON KİMDİR?

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, 7 Ocak 1985 tarihinde İngiltere'nin Stevenage kentinde doğmuştur. Formula 1 tarihinin en başarılı ve en ikonik pilotlarından biri olarak kabul edilen Hamilton, elde ettiği 7 Dünya Şampiyonluğu ile Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştur.

Kariyerine McLaren takımıyla başlayan ve ilk dünya şampiyonluğunu 2008 yılında bu takımla kazanan Hamilton, ardından uzun yıllar yarıştığı Mercedes takımıyla spora damga vurmuş, sayısız galibiyet ve pol pozisyonu rekoru kırmıştır. 2025 yılı itibarıyla efsanevi İtalyan takımı Ferrari'ye transfer olan İngiliz pilot, yarış pistlerindeki başarısının yanı sıra ırkçılık karşıtı duruşu, insan hakları savunuculuğu, çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projeleriyle de küresel ölçekte ilham veren bir spor insanı olarak öne çıkmaktadır.