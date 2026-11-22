Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaleti, şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel baskınlarıyla sarsıldı. Eyaletin belirli kesimlerinde etkisini yoğun şekilde gösteren yağışlar, kısa sürede su taşkınlarına dönüşerek geniş bir alanda hayatı olumsuz etkiledi.
CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Şiddetli yağışın ardından altyapının yetersiz kaldığı noktalarda biriken sular, eyaletteki çok sayıda yolu tamamen sular altında bıraktı. Ulaşımın durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yerleşim yerlerinin de sel sularına teslim olduğu görüldü.
Su baskınlarının yaşandığı mahallelerde ev ve iş yerleri su altında kalırken, bölge sakinleri zor anlar yaşadı. Yetkililerin su baskınından etkilenen noktalarda güvenlik önlemlerini artırdığı ve su tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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