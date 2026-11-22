• UBS: 2026 sonu beklentisini 4 bin 500 dolara çekmesine karşın, 2027 sonu için 5 bin dolarlık iyimser hedefini korudu.

• JPMorgan: 2027 başında zayıf bir seyir bekleyen banka, ons altının yıl ortasında 4 bin 500 dolara, yıl sonunda ise 5 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.

• Bank of America, Citi ve Morgan Stanley: Bank of America 2027'nin ikinci veya üçüncü çeyreğinde, Citi ise 6-12 aylık vadede 5 bin dolar seviyesini hedefliyor. Morgan Stanley 2027 için 5 bin doların üzerini işaret ediyor.

• HSBC: 2027 yılı için ortalama ons altın fiyatını 4 bin 825 dolar olarak tahmin ediyor.



