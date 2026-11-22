İşgücü Uyum Programı (İUP) için 81 ilde 54 bin 200 kontenjan açıklandı: 14 gün katılıma 19 bin 250 TL ödeme yapılacak

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 ile 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan ayrıldığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, günlük 1.375 TL, ayda 14 gün katılım halinde ise 19 bin 250 TL ödeme yapıldığını belirtti. İŞKUR İUP başvuru tarihleri ve il kontenjanları henüz açıklanmazken programa kimlerin katılabileceği, hane gelir şartı, haftalık katılım süresi ve ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılar haberde.