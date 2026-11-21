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Bandırma'nın konut ihtiyacına katkı sağlaması beklenen projede çalışmalar devam ediyor. Çalışkanlar Mahallesi'nde geniş bir alanda yükselen konutların son durumu havadan ve karadan görüntülendi. Projede 462 konutun yanı sıra 20 dükkân, 1 cami, açık otoparklar, yeşil alanlar ve sosyal donatılar bulunuyor.462 konutun 382'si 2+1, 80'i 3+1 olarak planlandı

Toplam 462 bağımsız konuttan oluşan projede dairelerin 382'si 2+1, 80'i ise 3+1 olarak inşa ediliyor. Teknik proje bilgilerine göre 2+1 dairelerin brüt kullanım alanları yaklaşık 85-90 metrekare, net kullanım alanları ise 66,78 ile 68,91 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerde ise brüt kullanım alanı yaklaşık 105-110 metrekare, net kullanım alanı 84,46 metrekare olarak planlandı.

Projede konutların yanı sıra 20 dükkân ve 250 kişilik cami de yer alıyor. Böylece yeni yerleşim alanının konut ihtiyacının yanı sıra ticari ve sosyal ihtiyaçlara da cevap vermesi amaçlanıyor.

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Projenin ihale bedeli 1 milyar 33 milyon 300 bin lira

Projenin ihalesi 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İhale bedeli 1 milyar 33 milyon 300 bin lira olarak belirlenen işin yükleniciliğini HBN Elit Enerji ve İnşaat Anonim Şirketi üstlendi. Müşavirlik hizmetleri ise UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülüyor.

Projenin sözleşmesi 26 Mart 2026 tarihinde imzalanırken, yer teslimi 30 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Yer tesliminden itibaren 500 takvim günü olarak planlanan işin sözleşmeye göre bitiş tarihi 11 Ağustos 2027 olarak belirlendi.

Konutların sözleşme tarihinden 3 ay önce tamamlanması hedefleniyor

Şantiyedeki son duruma ilişkin edinilen bilgilere göre projenin genel gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 70'e ulaştı. Konutların iç tefrişatlarının büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiği, binaların ısıtma sistemlerinin kurulduğu bildirildi.

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Hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve projenin sözleşmede belirtilen 11 Ağustos 2027 tarihinden yaklaşık 3 ay önce tamamlanması hedefleniyor. Bu takvimin gerçekleşmesi durumunda konutların sözleşme bitiş tarihinden daha erken tamamlanması mümkün olabilecek. Kesin teslim takviminin ise ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Projede çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları da planlama kapsamında bulunuyor. Yüklenici firma yetkilisi Muhammed Kocabaş, yağmur suyu toplama sistemiyle biriktirilecek suların peyzaj çalışmalarında değerlendirileceğini belirtti.

Kocabaş, "Yağmur toplama sisteminde biriken sular peyzaj alanlarında kullanılacak. İnşaatın genel çalışmaları tamamlandıktan sonra altyapı bağlantılarını da gerçekleştireceğiz. Projemizde 250 kişilik bir camimiz bulunuyor. Caminin inşaatı da hız kesmeden devam ediyor. Altyapı bağlantılarını Ayyıldız Mahallesi'ne bağlayacağız. Konutların iç tefrişatları tamamlanmak üzere. Binaların ısıtma sistemleri de kuruldu. Hava şartlarının elverdiği ölçüde çevre düzenlemesi çalışmalarını da tamamlayacağız" dedi.

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30 bin metrekareyi aşan yeşil alan planlandı

Projenin teknik dokümanlarında çevre düzenlemesine yönelik ayrıntılar da yer alıyor. Buna göre proje genelinde 1.001 ağacın dikilmesi ve 30 bin 11,17 metrekare yeşil alan oluşturulması planlanıyor. Yerleşim alanında çocuk oyun grupları ve spor alanlarının yanı sıra toplam 251 açık otopark bulunuyor. Otoparkların 12'si engelli vatandaşların kullanımına ayrılıyor.

Çalışkanlar Mahalle Muhtarı Osman Kuşçu da projedeki ilerlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü belirten Kuşçu, konutların yanı sıra dükkân, cami ve otopark çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Kuşçu, "Yaklaşık 7-8 aylık süreç içerisinde 462 konut, dükkânlar, cami ve otopark dâhil olmak üzere projenin yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Hava şartlarına bağlı olarak yüklenici firmanın konutları sözleşmede belirtilen teslim tarihinden 3 ay önce tamamlaması planlanıyor. TOKİ konutları sistemli bir şekilde ilerliyor. Bandırma'nın konut arzına önemli katkı sağlayacak mahallemiz her geçen gün gelişmeye devam edecek. Bu projede emeği geçen herkese ve devletimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çalışkanlar Mahallesi'nde yeni bir yerleşim alanının oluşması beklenirken, 462 konutun ne zaman hak sahiplerine teslim edileceği ve çevre düzenlemesinin hangi tarihte tamamlanacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.