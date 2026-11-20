İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi parti değişiklikleri üzerinden yürütülen tartışmaların ardından Kemeraltı Çarşısı'nda vatandaşlarla buluştu.
‘SOKAĞA ÇIKAMAZ’ DENİLEN TUGAY ESNAFLA BULUŞTU
Hakkında yapılan
'Sokağa çıkamaz'yorumlarının ardından Cemil Tugay, İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti. Çarşıdaki iş yerlerini gezen Tugay, esnafa hayırlı işler diledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ziyaret sırasında kendisiyle görüşmek isteyenlerle bir araya geldi.
'İZMİRLİ HİZMETE OY VERİR’ DEMİŞTİ
Tugay, bir gün önce Türkiye Basın Federasyonunun
"Anadolu Sohbetleri"programında parti değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. İzmir'de olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını belirten Tugay,
"İzmirli hizmete oy verir"ifadelerini kullanmıştı.
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