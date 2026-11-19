



Prof. Dr. Sevim Aydın kurtarılamadı

Yaralılardan durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



