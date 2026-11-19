Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi ve şoförü Konya'da trafik kazası geçirdi. Kazada Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti, rektör ile sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aydın'ın vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaştı.
Kaza, Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Rektör Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içerisinde bulunduğu, sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve araziye takla attı.
IHA
Yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada rektör, eşi ve sürücü yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
IHA
Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
IHA
Prof. Dr. Sevim Aydın kurtarılamadı
Yaralılardan durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
IHA
Kazanın ardından yetkililer de hastaneye geldi. Rektör Kemalettin Aydın'ın yarın bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
IHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kaza sonrası şu ifadelerle başsağlığı mesajı yayımladı:
"Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekânı cennet olsun."
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