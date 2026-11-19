TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi

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TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Yalçın, Öğretmenler Haftası'nda sağlanacak indirimlere dair bilgi verdi.

Gelenekselleşen kampanya bu yıl da düzenleniyor

Yalçın, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle nesillerin yetişmesine öncülük eden çok kıymetli bir görev üstlendiklerini söyledi; hafta kapsamında hayata geçirilen kampanyayla da öğretmenlere tren yolculuklarını daha ekonomik koşullarda gerçekleştirme fırsatı sunuluyor.

Yalçın, öğretmenlerin geleceğin emanet edildiği çocukları ve gençleri yetiştirerek ülkenin yarınlarına yön veren en değerli rehberler olduğuna dikkat çekti; emeklerinin, fedakarlıklarının ve özverilerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti.

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Yalçın, TCDD Taşımacılık AŞ olarak öğretmenlere duydukları saygı ve minnetin bir ifadesi olarak 2014'ten bu yana gelenekselleşen özel indirim kampanyasını bu yıl da düzenleyeceklerini ifade etti ve şöyle devam etti:

"Bu yıl da geleneğimizi sürdürerek 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere yüksek YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulayacağız. İndirim, belirtilen tarihler arasında öğretmen tarifesi ile satın alınacak biletlerde geçerli olacak."

Öğretmenlere yıl boyu yüzde 15 indirim uygulanıyor

Yalçın, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerin kampanya sayesinde sevdiklerine ve farklı şehirlere daha avantajlı koşullarda ulaşabilmesini arzu ettiklerini söyledi.

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Yalçın, kampanyanın yanı sıra yıl boyunca uygulanan yüzde 15'lik öğretmen indiriminin de bulunduğunu hatırlatırken, indirimin standart tam bilet ücreti üzerinden uygulandığını ve ek hizmet ücretlerini kapsamadığını belirtti.

Yalçın, şunları söyledi:

"Geçen yıl aynı kampanyadan yaklaşık 12 bin 215 öğretmen yararlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, indirimli biletlerini TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve gişelerinden temin edebilecek. Eğitime ve eğitim camiamıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olan bu uygulamayla tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Kimler yararlanabilir?

Müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışıyorsa kampanya kapsamında yer alıyor.

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Öte yandan, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler ile yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri) çalışan tüm öğretim elemanları da kampanyadan faydalanabiliyor.

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