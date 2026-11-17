Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan 32 yaşındaki öğretmen Faruk Gül, iki gündür yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakımda sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Sücüllü köyünde defnedilecek.
Kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmıştı
İlçede Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak çalışan Gül, 15 Kasım'da kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdü.
Genç öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberini İlçe Milli Eğitim Müdürü duyurdu
Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, 32 yaşındaki Gül'ün vefat haberini duyurdu.
Cenaze namazı Sücüllü köyünde kılınacak
Gül, ikindi namazını müteakip Sücüllü köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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