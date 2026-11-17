Kayseri'de oto tamircisi Kazım Karagöz, 7. üniversite diploması için gün sayıyor

Kayseri'de müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için eğitim alan 47 yaşındaki oto tamircisi Kazım Karagöz, 2002, 2011, 2014, 2018, 2020 ve 2023'te üniversitede 6 bölüm bitirdi. 2026'da yüksek lisansını tamamlayan, 20 yıl usta öğretici olarak görev yapan ve 4. sınıfta okuyan Karagöz, 7. diploması için gün sayıyor; tezinde 1 uygulamayı ele aldı.