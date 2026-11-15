Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu yıl yaklaşık 25 dekar alana ekilen patateslerin hasadı tamamlandı. Ürünün satışından elde edilen gelirle 100'den fazla üniversite öğrencisine düzenli burs desteği sağlanıyor.

Rektör Şengönül üretim sahasını ziyaret etti

Merkezde geleneksel olarak yürütülen tarımsal üretim çalışmaları kapsamında patates sökümü gerçekleştirildi. Bilimsel araştırmalara saha desteği sunan ve bölge ekonomisine katkı sağlayan üretimde, yaklaşık 25 dekarlık alandan verimli hasat elde edildi.

Üretim sahasını ziyaret eden SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, hasat yapan personele kolaylıklar diledi. Üniversite-şehir bütünleşmesi ve toplumsal katkı açısından önem taşıyan çalışmalar dolayısıyla merkez yöneticileri ile ekibine teşekkür etti.

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Mor patates de yetiştirildi

Hasat çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, 25 dekarlık üretim alanının 15 dekarında doğal, 10 dekarında ise geleneksel yöntemlerle yetiştiricilik yaptıklarını belirtti.

Alternatif ürün çalışmalarına da değinen Demirbaş, "Yaklaşık 2 dekar alanda yüksek lif değerine ve düşük glisemik indekse sahip olduğuna yönelik çalışmalar bulunan mor patates yetiştiriciliği de gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl, mor patates de dahil olmak üzere patates ekim alanlarımızı artırarak, buradan elde edilecek gelirle burs verdiğimiz öğrenci sayısını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Şengönül'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Satış geliri öğrencilere burs olarak dönüyor

Akademisyen ve öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe döktüğü uygulama sahasından elde edilen ürünlerin satış geliri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendiriliyor. Hasat edilen patateslerin satışından sağlanan gelirle üniversitede öğrenim gören 100'den fazla öğrenciye düzenli burs veriliyor.

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