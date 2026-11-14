Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan yağışlar, patates ve şeker pancarı hasadını olumsuz etkiliyor.

İlkbahar dönemindeki yoğun yağışlar nedeniyle ekimlerin gecikmesi ve sonbahar yağmurlarının erken yağması, üreticileri ve tarım işçilerini zor durumda bıraktı.

Mahsulün yerde kalma ihtimali var

İlçede patates sökümünde çalışan Doğan Kengil, hava koşullarının zorluğuna işaret ederek mahsulün yerde kalma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Ellerinden geldiğince toplamaya çalışacaklarını da aktardı.

Ekim temmuz ayına kadar sarktı

Patates üreticisi Adnan Tekin ise bahar aylarında ekilmesi gereken mahsulün yağışlar nedeniyle temmuz ayına kadar sarktığını dile getirdi. Tekin, geç ekime bağlı olarak hasat zamanının da sağanak ve soğuk döneme denk geldiğini kaydetti.

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Tekin, şöyle devam etti: "Biz 3-4 bölgede ekim yapıyoruz ama bu yıl Sivas’ta gerçekten zorlandık. Çok yağmur yağdığı için yedinci aya kadar ekim yapamadık. Bundan sonra yaptığımız ekimlerde de mahsul tam yetişmediği için erken söküm gerçekleştiremedik. Ektiğimiz mahsulün yüzde 20'sinin toprak altında kalma riski var. Burada 4 bin dönüme yakın ekili alanım bulunuyor."

Pancar söküm ve sevkiyatta aksıyor

Şeker pancarı üreticisi Ahmet Çaldıran, olumsuz hava şartlarının söküm ve sevkiyat işlemlerini aksattığını belirtti. Hava şartları yüzünden hasadı gerçekleştiremediklerini söyleyen Çaldıran, şu ifadeleri kullandı:

"Söktüğümüz pancarları gönderemiyoruz, gönderdiklerimizin ise fire oranları çok yüksek çıkıyor. Yağıştan dolayı şeker oranları da çok düşük. Çamurun içinden geriye kalan pancarları topluyoruz ki emeğimizin karşılığını alalım. Allah yardımcımız olsun. Yağmurun azlığı da aşırısı da tarıma zarar veriyor. Ayağımızda çizmeler, ellerimizde eldivenler çamurun içindeyiz."