Okulda kimyasal alarm: Üç öğrenci hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri okulda gaz ve koku kontrolü yaptı.

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Sivas’ta Başöğretmen Atatürk Ortaokulu’nda temizlik sırasında temizlik malzemelerinden yayılan koku paniğe neden oldu. Öksürük şikayeti yaşadıklarını iddia eden 3 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kimyasal gaz okul içerisinde yayıldı

Edinilen bilgilere göre olay, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre temizlik personelinin tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu ortaya çıkan kimyasal gaz okul içerisinde yayıldı. Gazdan etkilendiği değerlendirilen 3 öğrenci öksürük şikâyeti yaşadı.

Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı öksürük şikâyeti bulunan 3 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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Sağlığı tehdit edebilecek herhangi bir gaz ve kokuya rastlanılmadı

Sınıflar tedbiren boşaltılırken, itfaiye ekipleri de bölgede inceleme ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek üzere çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede insan sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir gaz ve kokuya rastlanılmadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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