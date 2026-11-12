Beyoğlu'nda evde halıya sarılı ceset bulundu

Beyoğlu Sütlüce’de bir evin içerisinde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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Beyoğlu Sütlüce’de bir evin içerisinde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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