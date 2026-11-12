Beyoğlu'nda evde halıya sarılı ceset bulundu

İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hızı saatte 90 kilometreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları peş peşe uyardı. İç ve batı kesimlerde termometreler 3 ila 5 derece yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak; ancak bu "yalancı bahar"a Marmara ve Ege'de hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak fırtına eşlik edecek. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için 'sarı kodlu' sağanak alarmı verilirken, hafta sonu plan yapanları da gök gürültülü yeni bir yağışlı hava dalgası bekliyor. İşte detaylar.