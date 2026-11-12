Minibüsün arka camını taşla kırıp kaçtı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki minibüsün arka camını taş atarak kırdı. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Camı kırıp kaçtı
Olay, saat 16.50 sıralarında Aksaray Mahallesi Bekarbey Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan minibüsün arkasına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki taşı aracın arka camına fırlattı. Camın kırılmasının ardından şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı. Minibüsün arka camının taşla kırıldığı anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.