Tuzla açıklarında 8 aylık sürgün: 10 Hintli mürettebat maaş almadan temiz su ve yemek olmadan yaşıyor

"8 aydır maaş alamıyoruz, ülkemize dönmek istiyoruz"





Gemide 3. mühendis olarak görev yapan Amar Shakti Nag, yaklaşık 8 aydır maaş alamadıklarını ve çok zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını söyledi. Gemideki bazı mürettebat üyelerinin şubat ayında, kendisinin de 27 Şubat tarihinde gemiye katıldığını belirten Nag, o tarihten bu yana maaş alamadıklarını ifade etti. Banka hesaplarına ödeme yapılmadığını söyleyen Nag, gemi sahibi ve acentenin kendilerine verdiği sözleri yerine getirmediğini dile getirdi. Gemide yeterli yiyecek ve içme suyu bulunmadığını belirten Nag, kendilerine verilen erzakın yaklaşık 10 gün yetecek miktarda olduğunu ancak bunun 30 gün boyunca idare etmeleri beklenerek dağıtıldığını söyledi.





İçme suyunun tükenmesinin ardından çok zor durumda kaldıklarını anlatan Nag, yaklaşık 3-4 ay sonra deniz suyunu toplayıp kaynatarak içmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bu süreçte bazı mürettebat üyelerinin ciddi sağlık sorunları yaşadığını, iki veya üç kişinin rahatsızlandığını ifade etti. Mürettebatın yaşadığı sorunlar nedeniyle ITF’ye ulaştıklarını ve acil yardım çağrısı yaptıklarını belirten Nag, bir mürettebatın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine acil yardım ekiplerinin gemiye gelerek müdahalede bulunduğunu anlattı.





Yakıt bulunmadığı için jeneratörlerin çalışmadığını ve yaklaşık 8 aydır elektrik kesintisi yaşadıklarını belirten Nag, daha önce jeneratörleri kısa süreliğine, bir veya iki saat çalıştırabildiklerini ancak artık yakıtlarının kalmadığını ifade etti. Soğuk havalarda gemide 10 kişi yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Nag, ellerindeki sınırlı yiyecekleri paylaşarak hayatta kalmaya çalıştıklarını dile getirdi.





ITF’nin son üç haftadır kendilerine destek verdiğini belirten Nag, gemi sahibi ve acentenin telefonlarına cevap vermediğini, şirketlere ve Türkiye’deki yetkililere e-postalar gönderdiklerini ancak sorunlarının henüz çözüme kavuşmadığını ifade etti. Nag yetkililere, "Türk hükümetinden ve ITF’den bize yardım etmelerini istiyoruz. Ülkemize dönmek istiyoruz. Maaşlarımızı alamadık. Sekiz aydır çalışıyoruz ancak hiçbir ödeme yapılmadı. Maaşlarımızı almadan ülkelerimize dönmemiz de çok zor. Lütfen bize yardım edin ve evimize dönmemizi sağlayın" çağrısında bulundu.



