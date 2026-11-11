THY personeline korkulu anlar yaşatmıştı: İki yıl sonra böyle özür diledi

Olay, 5 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'nın TK-344 sefer sayılı İstanbul-Bişkek uçuşuna yetişemeyen Veysel Can, kapıların kapanmasının ardından bilet satış birimine yöneldi. Uçağa alınmayacağını öğrenince sinir krizine giren yolcu, bilet satış personeline hakaret edip bankoda bulunan bilgisayar ve teknolojik cihazları yere atarak kırılmasına neden oldu.
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KURAL DIŞI YOLCU VURGUSU VE HUKUKİ SÜREÇLER
Türk Hava Yolları ve sivil havacılık otoriteleri, havalimanında ve uçak içerisinde personele şiddet uygulayan, hakaret eden veya mal zararına yol açan "kural dışı yolcular" (unruly passenger) hakkında sıfır tolerans politikası uyguluyor. Bu tür vakalarda adli ve idari para cezalarının yanı sıra şahısların THY uçuşlarından menedilmesini kapsayan "kara liste" (black list) prosedürleri devreye sokuluyor.
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