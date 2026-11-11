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THY personeline korkulu anlar yaşatmıştı: İki yıl sonra böyle özür diledi

16:19, 11/11/2026, Çarşamba
DHA
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Yolcu yayımlattığı ilanla Türk Hava Yolları ve çalışanlarından samimiyetle özür dilediğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında Bişkek uçağını geç kalıp kaçırdıktan sonra THY bilet satış biriminde görevli personelle tartışıp ekipmanlara zarar veren Veysel Can isimli şahıs, olayın üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmesinin ardından gazeteye ilan verdi.

Olay, 5 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'nın TK-344 sefer sayılı İstanbul-Bişkek uçuşuna yetişemeyen Veysel Can, kapıların kapanmasının ardından bilet satış birimine yöneldi. Uçağa alınmayacağını öğrenince sinir krizine giren yolcu, bilet satış personeline hakaret edip bankoda bulunan bilgisayar ve teknolojik cihazları yere atarak kırılmasına neden oldu.

2 YIL SONRA GAZETEYE İLAN VERDİ: "İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Yaşanan olayın ardından aradan geçen iki yılı aşkın sürenin sonunda Veysel Can, basına ilan vererek THY yönetimi ve saldırıya uğrayan personelden özür diledi. Yayımlanan ilanda Can,
"05.09.2024 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları ve çalışanlarına karşı sergilediğim davranışlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğumu belirtmek isterim. Söz konusu davranışlarımdan ötürü Türk Hava Yolları A.O.’dan ve ilgili çalışanlarından samimiyetle ve içtenlikle ÖZÜR DİLİYORUM"
 ifadelerini kullandı.

KURAL DIŞI YOLCU VURGUSU VE HUKUKİ SÜREÇLER

Türk Hava Yolları ve sivil havacılık otoriteleri, havalimanında ve uçak içerisinde personele şiddet uygulayan, hakaret eden veya mal zararına yol açan "kural dışı yolcular" (unruly passenger) hakkında sıfır tolerans politikası uyguluyor. Bu tür vakalarda adli ve idari para cezalarının yanı sıra şahısların THY uçuşlarından menedilmesini kapsayan "kara liste" (black list) prosedürleri devreye sokuluyor.


Ekonomi
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Başlıklar :veysel canthytürk hava yollarıi̇stanbul havalimanı
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THY personeline korkulu anlar yaşatmıştı: İki yıl sonra böyle özür diledi
Yolcu yayımlattığı ilanla Türk Hava Yolları ve çalışanlarından samimiyetle özür dilediğini duyurdu.
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