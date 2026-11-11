Marmara’da fırtına alarmı: İki gün etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.