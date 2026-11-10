İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 18'e yükseldi: Vefat eden işçilerin kimliği belli oldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında dün yaşanan patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı.
Faciada yaşamını yitiren işçilerin cenazelerine yönelik otopsi ve DNA tespit çalışmaları devam ediyor. İzmir Adli Tıp Kurumu’na gelen acılı aileler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarının cenazelerini teslim alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.
Hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belli oldu.
1. İlker SIĞIRTMACIOĞLU
2. Hüsnü ERSOY
3. Göksel ÜNALDI
4. Yasin TAŞÇI
5. Uğur TEMEL
6. Barış GÜNEY
7. Orhan ALTAY
8. Özcan EFE
9. Recep FEDAİ
10. Abdülkadir KINACI
11. Ceylan BIYIKLI
12. Ferhat MARAŞLI
13. Ersin OĞUZ
14. Mustafa SERT
15. Kadir Kaan ÖZÇELİK
16. Serkan KURT
17. Fatih IŞIK
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