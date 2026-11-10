Otomobil devine büyük soruşturma: Sürücüleri yakan hava yastığı krizi

791 bin TL indirim listesini açıkladı: Sıfır araba alacaklara kasım fırsatları sıralandı

Kasım 2026 sıfır kilometre otomobil kampanyaları, yeni araç satın almak isteyenlerin gündeminde öne çıkmaya başladı. Otomobil markaları, yeni ayla birlikte güncel fiyat listelerini ve kampanyalı satış seçeneklerini duyururken bazı modellerde dikkat çeken indirimler sunuluyor. Kasım ayının öne çıkan kampanyalarından biri Toyota Corolla için açıklanan fiyat avantajı oldu. Modelde 791 bin TL'ye ulaşan indirim dikkat çekerken, Dacia Logan da kampanyalı satış fiyatıyla otomobil almak isteyenlerin radarına girdi. Logan'ın kampanya kapsamında 1 milyon 328 bin TL'ye kadar gerileyen fiyatı, markaların yeni ayda sunduğu seçenekler arasında yer aldı. Sıfır araç piyasasında fiyat araştırması yapan tüketiciler, farklı markaların kasım ayına özel fırsatlarını karşılaştırarak bütçelerine uygun modeli belirlemeye çalışıyor. Özellikle liste fiyatları ile kampanyalı satış fiyatları arasındaki fark, araç almayı planlayanların dikkat ettiği başlıkların başında geliyor. Peki, kasım ayında hangi otomobil markaları indirim yaptı, Toyota Corolla ve Dacia Logan'ın kampanyalı fiyatları ne kadar oldu? İşte öne çıkan sıfır araç kampanyaları.