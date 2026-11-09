İhraç teğmenlerin mesnetsiz iddialarına iftira davası: 5 teğmene 4 yıla kadar hapis istemi

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen hakkında yeni bir dava açıldı.

Teğmenlerin, ihraç kararını veren Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu, bu kez kendilerini sanık sandalyesine taşıdı.

Beş teğmen hakkında iftira suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İhraç edilen teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulunun bazı üyelerinin baskı altında oy değiştirdiğini öne sürerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Reklam Reklam

Başvuruda, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kurul üyelerine baskı yaptığı iddia edildi. Ancak başvuru, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle işleme konulmadı. Bunun üzerine kurul üyelerinin şikâyetiyle teğmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

İDDİALARINI DOĞRULAYAMADILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, teğmenlerin bazı kurul üyelerinin başlangıçta ihraç edilmelerine karşı çıktığını, ancak baskıyla oylarını değiştirdiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Bazı üyelerin kullandıkları oylar karşılığında terfi ettirildiği veya görevlerinden uzaklaştırıldığı iddiasına da yer verildi. Ancak teğmenlerin ifadelerinde, kurul üyelerine baskı yapıldığını bizzat görmediklerini ve oyların değiştirilmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin doğrudan bilgilerinin bulunmadığını söyledikleri aktarıldı.

Reklam Reklam

İLK DURUŞMA 9 ŞUBAT'TA

Savcılık, iddiaları doğrulayan tanık, belge veya somut delile ulaşılamadığını belirterek suçlamaların iftira niteliğinde olduğunu değerlendirdi. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu mağdur, 5 kurul üyesi ise şikâyetçi olarak yer aldı. Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun 1 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.

Süreç kılıç çatma ile başlamıştı

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninin ardından bir grup teğmen, üstlerinden habersiz olarak kılıçlarını çekerek korsan yemin etti. Olayın ardından disiplin soruşturması başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak 2025'te yaptığı toplantıda, dönem birincisi Ebru Eroğlu ile Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun TSK'dan çıkarılmasına karar verdi. Beş teğmenin ihraç kararı 30 Ocak 2025'te kamuoyuna duyurulmuştu.