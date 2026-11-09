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23 ilde siber suç örgütlerine darbe: 367 şüpheli yakalandı

12:33, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Zanlıların vatandaşları sahte ilanlar, düşük faizli kredi ve araç kiralama vaatleriyle dolandırdığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 23 ilde siber suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 521 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarını kapsayan operasyonlarda şüphelilerden 367'si tutuklanırken, 114 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde siber suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon dalgası gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda son 5 gün içinde 521 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 367'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 114 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Operasyonların; "Nitelikli Dolandırıcılık", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemine Girme" ve "Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik yürütüldüğü kaydedildi.

Dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi

Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda şüphelilerin suç yöntemleri de tek tek ortaya çıkarıldı. Zanlıların; Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "satılık araç", "düşük faizli kredi", "araç kiralama" ve "kapora bedeli" vaatleriyle vatandaşları dolandırdıkları, Çevrim içi ortamlarda çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ile bu sitelerin reklam ve tanıtımını yaptıkları, Vatandaşların mobil bankacılık ve çevrim içi oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Açıklamada, siber suçlarla mücadelenin devletin kararlılığı ve emniyet güçlerinin koordineli çalışmalarıyla tavizsiz şekilde süreceği vurgulandı.


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Başlıklar :İçişleri Bakanlığısiber suçlardolandırıcılık
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23 ilde siber suç örgütlerine darbe: 367 şüpheli yakalandı
Zanlıların vatandaşları sahte ilanlar, düşük faizli kredi ve araç kiralama vaatleriyle dolandırdığı belirlendi.
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