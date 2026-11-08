Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıktı. Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 63. dakikalarda Mason Greenwood, 21 ve 56. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve 74. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin puanı 19'a yükseldi, Çorum FK ise 16 puanda kaldı.
Maçın ilk 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
Fenerbahçe, karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.
Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.
Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
56. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, farkı üçe çıkaran golü kaydetti: 0-3.
63. dakikada İngiliz yıldız Mason Greenwood kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golünü attı: 0-4.
74. dakikada Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin beşinci golüne imza attı: 0-5.
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