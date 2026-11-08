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Fenerbahçe'den Çorum deplasmanında gol şov | ÖZETİ İZLE

17:50, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 17:52, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe oyuncusu İrfan Can Kahveci (17), attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, rakibini 5-0 yenerek milli ara öncesi haftayı 3 puanla kapattı. Maça dair tüm detaylar ve özet haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıktı. Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 63. dakikalarda Mason Greenwood, 21 ve 56. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve 74. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin puanı 19'a yükseldi, Çorum FK ise 16 puanda kaldı.

Maçın ilk 11'leri

Çorum FK:
Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Fenerbahçe, karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.

Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.

Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, farkı üçe çıkaran golü kaydetti: 0-3.

63. dakikada İngiliz yıldız Mason Greenwood kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golünü attı: 0-4.

74. dakikada Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin beşinci golüne imza attı: 0-5.

Maçta kalan dakikalarda gol olmadı ve Fenerbahçe rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etti.

ÇORUM FK - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başlıklar :Süper LigÇorum FKFenerbahçe
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Fenerbahçe'den Çorum deplasmanında gol şov | ÖZETİ İZLE
Fenerbahçe oyuncusu İrfan Can Kahveci (17), attığı golün ardından sevinç yaşadı.
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