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Altın dibi gördü yıl sonu rekor beklentileri tutmadı: Dev bankalardan peş peşe sert revizyon kararı

14:26, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 14:32, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ocak ayında 5 bin 595 dolarla rekor kıran ons altın geçtiğimiz hafta 3 bin 870 dolara kadar geri çekildi. 9 ay içinde altın yaklaşık olarak yüzde 27 değer kaybetti. Yıl başında sene sonunu işaret ederek altın fiyatlarında rekor tahminleri yapan bankalardan peş peşe sert revizyon kararları geldi. İtalyan bankacılık devi UniCredit ve Wall Street devi Goldman Sachs, yüksek reel tahvil faizleri ve Fed'in sıkı para politikası nedeniyle ons altın beklentilerini yüzlerce dolar aşağı revize etti.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının geleceğine dair senaryolar yeniden yazılıyor. Son dönemde tarihi zirveleri test eden sarı metal için uluslararası yatırım bankalarından art arda temkinli revizyonlar gelmeye başladı.

UniCredit'ten 700 dolarlık düşüş

Eylül ayında yayımladığı raporda 2026 yılı sonu için ons altın beklentisini 4.400 - 5.200 dolar bandında konumlandıran İtalya'nın en büyük finans kuruluşlarından UniCredit, kasım ayında bu görünümü belirgin şekilde güncelledi. Banka, yeni tahmin aralığını 3.900 - 4.500 dolar seviyesine çekti.

Bu revizyonla birlikte, tahmin aralığının alt sınırında 500, üst sınırında ise 700 dolarlık sert bir gerileme yaşandı. Banka analistleri, güncellenen 4.500 dolarlık tavan hedefin kesinlikle test edileceği anlamı taşımadığını ve sürecin tamamen makroekonomik değişkenlere bağlı olacağının altını çizdi.

Baskının arkasında Fed ve tahvil faizleri var

Kuruluşların altın fiyatlarındaki yukarı yönlü beklentilerini sınırlayan faktörlerin başrolünde ABD Merkez Bankası (Fed) bulunuyor.


Artan fırsat maliyeti: ABD reel tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması ve Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre zirvede tutacağı yönündeki piyasa algısı, altın üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Sabit bir getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcı nezdinde fırsat maliyetini artırıyor.


Destekleyici unsurlar: Tüm bu baskılara karşın; ABD'nin tırmanan kamu borcu stoku ve kronik bütçe açıkları, doların geleceğine yönelik endişeleri sıcak tutarak portföy çeşitlendirmesi amacıyla altına olan ilgiyi desteklemeyi sürdürüyor.

Goldman Sachs da kervana katıldı

Altın cephesindeki aşağı yönlü güncelleme trendine Wall Street'in dev kurumu Goldman Sachs da dahil oldu. Banka, ons altın projeksiyonlarında şu değişikliklere gitti:


2026 Yıl Sonu: 4.650 dolar olan hedef, 500 dolarlık indirimle 4.150 dolara çekildi.


2027 Yıl Sonu: 5.400 dolar olan öngörü, 600 dolarlık düşüşle 4.800 dolar olarak revize edildi.


Analistler, kısa vadeli faiz baskılarına rağmen dünya genelindeki merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımlarının ve yapısal altın talebinin, olası sert düşüşleri sınırlandıran en güçlü "emniyet" olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Fiyat tahminlerindeki geri çekilmelere rağmen, Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı son veriler piyasadaki fiziki talebin oldukça dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Ekim ayında fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) 2,7 milyar dolarlık net sermaye girişi sağlandı.

Bu hareketin ardından küresel fonların portföyündeki toplam altın hacmi 19 ton artarak 4.275 tona ulaştı ve tarihi bir rekor tazeledi. Bölgesel bazda alımları Asya ve Avrupa merkezli fonlar sürüklerken, Kuzey Amerika fonlarında ise daha sınırlı kâr satışları gözlemlendi.

Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir

Başlıklar :altınons altınaltın fiyatlarıunicreditgoldman sachsfedreel tahvil faizleri
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Altın dibi gördü yıl sonu rekor beklentileri tutmadı: Dev bankalardan peş peşe sert revizyon kararı

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının geleceğine dair senaryolar yeniden yazılıyor. Son dönemde tarihi zirveleri test eden sarı metal için uluslararası yatırım bankalarından art arda temkinli revizyonlar gelmeye başladı.

UniCredit'ten 700 dolarlık düşüş

Eylül ayında yayımladığı raporda 2026 yılı sonu için ons altın beklentisini 4.400 - 5.200 dolar bandında konumlandıran İtalya'nın en büyük finans kuruluşlarından UniCredit, kasım ayında bu görünümü belirgin şekilde güncelledi. Banka, yeni tahmin aralığını 3.900 - 4.500 dolar seviyesine çekti.

Bu revizyonla birlikte, tahmin aralığının alt sınırında 500, üst sınırında ise 700 dolarlık sert bir gerileme yaşandı. Banka analistleri, güncellenen 4.500 dolarlık tavan hedefin kesinlikle test edileceği anlamı taşımadığını ve sürecin tamamen makroekonomik değişkenlere bağlı olacağının altını çizdi.

Baskının arkasında Fed ve tahvil faizleri var

Kuruluşların altın fiyatlarındaki yukarı yönlü beklentilerini sınırlayan faktörlerin başrolünde ABD Merkez Bankası (Fed) bulunuyor.


Artan fırsat maliyeti: ABD reel tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması ve Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre zirvede tutacağı yönündeki piyasa algısı, altın üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Sabit bir getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcı nezdinde fırsat maliyetini artırıyor.


Destekleyici unsurlar: Tüm bu baskılara karşın; ABD'nin tırmanan kamu borcu stoku ve kronik bütçe açıkları, doların geleceğine yönelik endişeleri sıcak tutarak portföy çeşitlendirmesi amacıyla altına olan ilgiyi desteklemeyi sürdürüyor.

Goldman Sachs da kervana katıldı

Altın cephesindeki aşağı yönlü güncelleme trendine Wall Street'in dev kurumu Goldman Sachs da dahil oldu. Banka, ons altın projeksiyonlarında şu değişikliklere gitti:


2026 Yıl Sonu: 4.650 dolar olan hedef, 500 dolarlık indirimle 4.150 dolara çekildi.


2027 Yıl Sonu: 5.400 dolar olan öngörü, 600 dolarlık düşüşle 4.800 dolar olarak revize edildi.


Analistler, kısa vadeli faiz baskılarına rağmen dünya genelindeki merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımlarının ve yapısal altın talebinin, olası sert düşüşleri sınırlandıran en güçlü "emniyet" olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Fiyat tahminlerindeki geri çekilmelere rağmen, Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı son veriler piyasadaki fiziki talebin oldukça dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Ekim ayında fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) 2,7 milyar dolarlık net sermaye girişi sağlandı.

Bu hareketin ardından küresel fonların portföyündeki toplam altın hacmi 19 ton artarak 4.275 tona ulaştı ve tarihi bir rekor tazeledi. Bölgesel bazda alımları Asya ve Avrupa merkezli fonlar sürüklerken, Kuzey Amerika fonlarında ise daha sınırlı kâr satışları gözlemlendi.

Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir

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